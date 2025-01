Ora parcheggiare nelle strisce blu costa di più

La giunta ha deliberato l’aumento del costo dei parcheggi con le strisce blu: in media 10 centesimi all’ora in più. Sul lungomare di Milano Marittima, per 6 ore, si arriverà a pagare 16,50 (1,50 euro in più dello scorso anno). Le nuove tariffe sono in vigore dal 1° gennaio nelle zone Cervia Centro, Cervia Mare – Cervia Centro, Pinarella e Tagliata. Martedì 7 dicembre, invece, scatterà l’aumento per le zone di Milano Marittima, Milano Marittima Mare, Milano Marittima Centro e Milano Marittima Lungomare. I parcometri scatteranno dalle 8 alle 24. Resta confermata la diversa fascia in base al periodo dell’anno.

La tariffa Autunno-Inverno va dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tutti i giorni dalle 8 alle 24 con tariffa verde mentre per le zone di Milano Marittima-Milano Marittima Mare Milano Marittima Centro la tariffa verde sarà applicata il venerdì, sabato, domenica festivi e prefestivi. Cambia il piano tariffario nel periodo dell’estate e della primavera che va dal 1° aprile al 30 settembre e i parcometri funzioneranno nelle zone di: Cervia Mare - Cervia Centro, Milano Marittima - Milano Marittima Mare tutti i giorni dalle 8 alle 24 con tariffa verde.

Nel parcheggio di piazza ACosta dove la sosta è prevista dalle 14.30 alle 24, è consentita nei primi 15 minuti la sosta di cortesia gratuita, previa esibizione del ticket, da ritirarsi nei parcometri. A Tagliata–Pinarella, con fascia gialla, i parcometri funzioneranno tutti i giorni dalle 8 alle 24 tariffa gialla. Milano Marittima Centro, diventa per la primavera e l’estate a fascia rossa, tutti i giorni dalle 8 alle 24 tariffa rossa – sosta breve Mentre Milano Marittima Lungomare diventa tutti i giorni dalle 8 alle 24 a tariffa unica viola.

La tariffa Verde: 1 ora per 1,30 euro (fino a 4 ore la tariffa è di 1,30 euro per ora, fino a un importo di 5,29 euro), 6 ore per 5,30 euro (oltre le 6 ore la tariffa è di 0,90 euro per ora). Dalle 8 alle 24, con la tariffa giornaliera, si pagherà 14,30 euro. La tariffa Gialla 1 ora per 1,30 euro (fino a 4 ore la tariffa è di 1,30 euro per ora, fino a un importo di 5,29 euro), 6 ore per 5,30 euro (oltre le 6 ore la tariffa è di 0,90 euro per ora). 12 ore costeranno 12,40 euro. La tariffa rossa prevede una sosta massima di 6 ore ed è prevista in primavera ed estate per il centro di Milano Marittima. 1 ora costerà 2 euro fino a un importo di 4,59 euro. 3 ore costeranno 4,60 euro mentre 6 ore, e cioè la sosta massima consentita, è di 8,80 euro.

Nella zona Milano Marittima Lungomare ci sarà invece la tariffa viola a 16,50 euro per 6 ore. Restano invece invariati gli importi degli abbonamenti: mensile solare 66 euro, stagionale 192 euro e annuale 228 euro. Tutte le tipologie di abbonamento, non avranno validità nelle aree soggette a tariffa rossa e viola e pertanto gli abbonamenti non potranno essere utilizzati per la sosta in tali aree.

Ilaria Bedeschi