"Ora passano meno clienti"

"Queste infrastrutture indubbiamente erano da fare – racconta Silvia Bartoletti del Bar Coyote – ma delle ripercussioni su Porto Fuori ci sono state, è evidente. Tante persone che passavano di qui e magari si fermavano a fare colazione, adesso non passano più, perché vorrebbe dire metterci molto di più. Noi abbiamo aperto due anni fa e per noi è chiaro: ora c’è meno traffico e si lavora meno. Poi, nessuno ci assicura che una volta riaperta la strada torneranno, perché magari le abitudini sono cambiate. I problemi, però, non sono solo dei commercianti, anche i residenti che hanno bisogno di andare a Ravenna sono in difficoltà. Sarebbe bastato fare la strada provvisoria a doppio senso per tutti".