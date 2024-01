Studenti in fuga dall’ora di religione, il vescovo influencer: "La promuovo sui social"

Ravenna, 18 gennaio 2024 – Una lettera a genitori e studenti, ma anche dei Reel pubblicati sui social come veicolo per promuovere l’ora di religione a scuola. L’influncer è un sacerdote, addirittura un vescovo: si chiama Lorenzo Ghizzoni ed è a capo della Diocesi di Ravenna. In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico (c’è tempo fino al 10 febbraio per aderire), in un territorio dove quest’anno i frequentanti dell’ora di religione non sono arrivati al 70%, ha lanciato questa promozione. Il problema è comune in tutta Italia e l’Emilia Romagna svetta in questa classifica di chi sceglie lezioni alternative. Tornando alle città dell’Emilia-Romagna che hanno detto no all’ora di religione, dopo Bologna ci sono Modena (29,5%), Ravenna (28,1%), Reggio Emilia (27,4%), Ferrara (26,7%), Piacenza (26,2%), Parma (23,3%), Forlì-Cesena (19,6%) e Rimini (15,6%)

Monsignor Ghizzoni, come è nato il progetto di promuovere l’ora scolastica a scuola in modo così originale ?

"Devo dire che l’idea è venuta a Simona Scala, da pochi mesi direttrice dell’Ufficio scolastico diocesano. Ne abbiamo parlato, l’idea mi è piaciuta e così siamo partiti con la lettera ai genitori e i reel sui social".

A cosa si può attribuire il calo degli studenti che frequentano l’ora di religione? È semplicistico considerarlo uno specchio dei cambiamenti della società?

"Il calo in realtà non è fortissimo e si concentra soprattutto nelle scuole superiori. Nella scuola materna e media la percentuale di chi frequenta è del 75 e del 79,5%, alle medie è del 74,7% mentre alle superiori il dato si ferma al 48,5%. Ma non in tutte le scuole, in alcune come ad esempio il liceo classico il dato è in salita. I motivi possono essere diversi, senza dubbio la presenza degli studenti stranieri. Gli studenti di religione musulmana e anche di altre religioni non frequentano. Ma non è solo quello".

Quali potrebbero essere gli altri motivi?

"Ad esempio il fatto che l’ora di religione sia quasi sempre alla prima o all’ultima ora non aiuta. Ai ragazzi la tentazione di entrare dopo o uscire prima viene".

L’ora di religione è una materia curricurale, ma allo stesso tempo c’è la possibilità di non farla. Sembra quasi una contraddizione. Dovrebbe essere obbligatoria?

"L’obbligatorietà dell’ora di religione a scuola è decaduta dopo la revisione del Concordato del 1984. Dall’anno scolastico 1986/87 è diventa facoltativa, da allora i genitori, perché sono loro a scegliere soprattutto nei primi anni, possono decidere sulla frequenza. Invece sarebbe necessario e importante che la seguissero tutti, per conoscere la propria storia, l’arte, non solo dal punto di vista della religione".

Non crede che la possibilità di scegliere sia legata anche al fatto che l’arruolamento degli insegnanti di religione è diverso rispetto a quello degli altri docenti?

"La Chiesa sceglie gli insegnanti all’interno di un percorso specifico normato dallo Stato, così come il programma segue le norme ministeriali. Inoltre, rispetto al passato, oggi gli insegnanti di religione devono avere un titolo di studio specifico, equiparato alla laurea, competenze precise. A questo si aggiunge l’idoneità del vescovo".

Spesso si parla di un equivoco attorno all’insegnamento dell’ora di religione a scuola. Qual è?

"Si tende a pensare che quella a scuola sia un’ora di catechismo. Ma non è così, né l’insegnante di religione è un catechista. L’ora di religione è un’opportunità di crescita personale, di conoscere in modo critico il mondo che ci circonda. Aiuta anche a comprendere meglio altre discipline, perché i collegamenti con altre materie, alcune anche insospettabili, sono tanti. È un’ora nella quale si insegna la dimensione culturale della religione".

