Ora resta il fango, e noi abbiamo bisogno di sicurezze

di Paolo Casadio

Difficile abituarsi alle distese di questo spesso fango solidificato, spaccato dal sole in un ampio, vasto effetto palladiana. Difficile perché non è cicatrice ma ferita viva, terra fertile soffocata che ti pare di sentirla gemere, implorare di tornare alla vita. E le piante da frutto asfissiate dal ristagno che disseccano, e quella polvere bianca così diversa che resta appiccicata all’asfalto, alle pavimentazioni, segnandole come vittime prima e sopravvissute poi. Difficile abituarsi ai segni del disastro e ai tempi per cancellarli che s’allungano, in una scala di interventi che vedono altre priorità: ricostruzione di argini, alvei golenali, viabilità scomparse, rimozione di frane. In certe zone pare di attraversare superfici lunari, scenografie ed effetti speciali d’una pessima pellicola di fantascienza di serie B. Poi ci sono le migliaia di tonnellate di materiale devastato: vengono dalle case svuotate, dai negozi distrutti, dalle fabbriche invase. Migliaia di tonnellate di tutto, altro che differenziata, a costituire un enorme problema non tanto di smaltimento – che già si sapeva – ma di interazione tra metalli, plastiche, sostanze infiammabili, dispositivi elettrici: un melange di materiali, una marmellata eterogenea come si vede solo nelle immagini di guerra dei quartieri civili bombardati. Mi sono trovato in transito per l’Adriatica e a Glorie un odore estraneo s’è insinuato nell’abitacolo, tant’è che subito ho pensato a un incendio. La giornata era caldissima e il cielo d’un grigio piombo, basso, oppressivo, e poi a Mezzano non tanto la fila d’auto bloccate mi ha sorpreso ma, alla mia sinistra, l’enorme cumulo fumante di questa marmellata, i mezzi dei vigili del fuoco che sembravano giocattoli, la nuvola densa che saliva e si spargeva larga. Ammetto l’impressione di disastro nel disastro, la sensazione di vivere un un mondo divenuto all’improvviso inospitale, pericoloso, inquietante e imprevedibile. Certo, la vita va avanti, ma il percorso s’è fatto incerto e difficile, e le incognite s’addensano. Abbiamo bisogno di sicurezze e mancano, di garanzie e mancano, di appoggi e mancano. Ci si aiuta da soli e questo è consolante, ma i limiti sono evidenti. Per parafrasare un’infelice frase, “non siamo bancomat”. Le nostre risorse sono insufficienti per affrontare l’enormità dei danni. Recita un adagio: “Chi davvero far bene vuole, abbia fatti e non parole”.