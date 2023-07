Ora tocca al ponte di via Cavina Chiuso fino a settembre

Il destino del Comune di Ravenna si incrocia sempre con i ponti. Chiuso, dopo una lunga via Crucis, il capitolo di quello di Grattaccopa, archiviato, si spera, quello del ponte mobile (la cui gestione è però in mano all’Autorità portuale), ora tocca a quello di via Cavina.Qui infatti da lunedì prossimo iniziano i lavori per la messa in sicurezza del manufatto. Si tratta dell’ultima fase dei lavori di manutenzione straordinaria, iniziati lo scorso anno con l’intervento sul ponte di via Teodora, conclusosi a settembre. I lavori erano stati poi sospesi durante il periodo invernale e scolastico per ridurre i disagi a cittadini e studenti. Il totale dell’investimento è pari a 700 mila euro.

Il ponte di via Cavina sarà chiuso al transito, in entrambi i sensi, nel tratto tra le rotonde Polonia e Marie Curie per l’esecuzione dei lavori che riguarderanno la posa di nuovi giunti di dilatazione e del nuovo asfalto previa la rimozione di quello degradato oltre al riposizionamento del parapetto metallico a protezione del percorso pedonale con la sostituzione degli elementi rotti.

La riapertura è prevista per settembre 2023; inoltre per tutta la durata dei lavori verrà sempre lasciato aperto a pedoni e ai cicli almeno uno dei due percorsi ciclopedonali."“Con questa ultima fase dei lavori – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – si andrà a terminare un intervento importante programmato dopo un’attenta verifica sui numerosi ponti presenti sul territorio del Comune che comportano un costante impegno per la sicurezza del traffico veicolare e della viabilità. I lavori, iniziati l’anno scorso sono stati programmati d’estate, a scuole chiuse, e non contemporaneamente sui due cavalcavia per ridurre al minimo le criticità che troppe chiusure e deviazioni potrebbero comportare".