Ora ’via Mauro Dragoni’ è realtà. L’emozione della città di un tempo: "Sindaco visionario, ma concreto"

Hanno assistito all’intitolazione della strada a Mauro Dragoni, sindaco comunista di Ravenna dal 1987 al 1992, sotto la pioggia, ascoltando le parole del sindaco di oggi, Alessandro Barattoni, e osservando le espressioni emozionate dei figli, Carlotta e Nicola, dei nipoti. Tanti volti conosciuti, ieri mattina, si sono incrociati all’angolo tra via Destra Canale Molinetto e viale Europa, a pochi passi dal Pala De Andrè, dove la strada ha ora il nome di Dragoni. Volti della scena politica ravennate degli anni ’80 e ’90, di un’epoca di profondi cambiamenti, nel bene e nel male. I compagni di partito Vidmer Mercatali, ex sindaco, Guido Ceroni, ex assessore ed ex dirigente dell’Autorità portuale, Carlo Boattini, ex direttore generale del Comune. Poi Giannantonio Mingozzi, all’epoca presidente della Provincia, l’onorevole Aldo Preda, gli ex assessori Fabio Poggioli e Valentina Morigi, il presidente del consiglio comunale Daniele Perini, il vicesindaco Eugenio Fusignani e altri.

E se in diversi, nei giorni scorsi e in passato, avevano lamentato l’eccessivo ritardo con cui si è arrivati all’intitolazione, il sindaco Barattoni ha esordito senza giri di parole: "Stamattina la nostra città colma un vuoto, un’assenza, riannodando con un gesto piccolo ma significativo un filo con la propria storia". Quindi si è rivolto ai presenti. "Alcuni di voi – ha continuato – mi conoscono da tempo, altri stanno imparando a conoscermi. Nel 92’, alla fine dell’esperienza da sindaco di Dragoni, non avevo nemmeno 10 anni, ma ho cercato di raccogliere più contributi e opinioni possibili e diversificate. Fare il sindaco è complesso, non è una giustificazione, e in cinque anni c’è il rischio di venire identificati con opere, con fatti successi in quegli anni, con rapporti creati, con atteggiamenti avuti, con scelte visionarie, ma sono convinto che quello che rimane di un amministratore pubblico, in particolare di un sindaco, sia come interpreta il ruolo e la capacità di creare un legame di fiducia e sincerità con i propri cittadini".

Barattoni ha descritto quanto Dragoni sia stato in grado di "tracciare, con apertura e curiosità, direttive nette e lungimiranti su temi che costituiscono l’ossatura di una società: i giovani, gli anziani e la capacità, da parte di una città, di essere accogliente anche nei confronti di comunità che non si conoscevano". E ha raccontato la ‘sua’ idea di Mauro Dragoni, frutto di testimonianze, ma anche di quello che è rimasto del suo lavoro. "L’impressione – ha concluso – è che abbia riempito di significato il senso profondo del fare politica, cioè il mettersi a disposizione degli altri e, soprattutto, il far dialogare le esigenze di cittadine e cittadini con i servizi pensati dal Comune. Il modellare i servizi su quelle richieste è stata la cifra del suo agire. Mauro Dragoni è stato un importante sindaco di Ravenna. Visionario per alcune cose, concreto e anticipatore per altre in una stagione di grandi cambiamenti".

Annamaria Corrado