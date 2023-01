Orangerie, altra proroga ai lavori È l’ottava concessa alla ditta

Il raggruppamento temporaneo di imprese, che vede capogruppo la Costruzioni edili Baraldini Quirino Spa del Modenese affiancata dalla Pesaresi Giuseppe Spa del Riminese, ha chiesto una proroga dei lavori. E il Comune gliel’ha concessa. Insomma: l’Orangerie, uno dei tanti progetti in cantiere per cambiare volto alla Darsena di città, non sarà pronta il 20 gennaio, ma il 20 aprile. Sempre che nel frattempo non venga chiesta e ottenuta una nona proroga.

Già, perché quella appena ottenuta dall’azienda è l’ottava proroga dei lavori. L’intervento doveva essere pronto il 3 aprile 2021, ma nella migliore delle ipotesi arriverà con quasi due anni di ritardo. Certo, poi non si potrà slittare ancora a lungo: i fondi per il progetto, provenienti dal bando per le periferie, sono vincolati a tempi precisi. Il cantiere della serra-atelier, in fondo a via Pag accanto all’ex tiro a segno, dovrà quindi essere concluso tassativamente entro la fine di quest’anno.

L’ultimo documento approvato dal Comune, con cui viene concessa la nuova proroga, ricostruisce il lento e complesso percorso fatto finora. Nel farlo si citano vecchi verbali e delibere senza riportare le motivazioni che via via hanno interrotto il cantiere: non sappiamo, quindi, quali problemi si siano susseguiti. La consegna dei lavori al raggruppamento di ditte è avvenuta il 5 ottobre 2020. "Il termine utile per l’ultimazione – scrive il Comune – è previsto in contratto in giorni 180 e pertanto (...) dovevano essere ultimati entro il giorno 3 aprile 2021". E invece il primo verbale di sospensione del cantiere arriva già il 20 ottobre 2020, 15 giorni dopo. Da lì il cantiere ripartì con tre mesi in più a disposizione: fine prevista il 2 luglio 2021. Ma il 1 luglio viene concessa un’altra proroga, stavolta al 31 agosto 2021. I lavori vengono sospesi il 20 luglio per ripartire solo il 15 settembre: evidentemente c’erano delle modifiche da apportare, perché il 29 settembre il Comune approva una variante al progetto, concorda nuovi prezzi e rinvia la fine dei lavori al 25 gennaio 2022. Seguono altre quattro proroghe: al 26 marzo, al 24 giugno, al 22 ottobre e al 20 gennaio. Nel frattempo anche i costi lievitano: da 950mila euro a 1 milione e 100mila euro.

Arriviamo così al 2 gennaio, quando il raggruppamento di imprese chiede, per l’appunto, l’ottava proroga: novanta giorni in più perché, come si legge nel documento del Comune, "a causa della ben nota situazione contingente dei mercati, la consegna delle forniture dei materiali da costruzione ha subito notevoli ritardi che compromettono la programmazione delle attività di cantiere a essi legati". E così si arriva alla data del 20 aprile 2023. Sperando che questo sia l’ultimo rinvio.

