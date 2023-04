Orangerie, i lavori sono terminati "Ci contiamo per ravvivare l’area"

I lavori per la nuova Orangerie in Darsena sono finiti. Oggi scadono i termini dell’ultima proroga concessa alla ditta per ultimare l’intervento in via Pag, una serra-atelier dominata dal verde e dal vetro dal costo di oltre 1 milione. E il cantiere, grosso modo, è terminato: "La legge prevede comunque che la ditta abbia altri 60 giorni di tempo per concludere le opere di dettaglio e rifinitura – spiegano dal Comune – ma di fatto consideriamo i lavori finiti".

Certo, per vedere l’Orangerie aperta ci vorrà ancora tempo. Forse anche tutta l’estate. Innanzitutto dentro, parallelamente ai lavori di costruzione, è in corso un cantiere per creare il bar, la cui fine è prevista per il 27 maggio. Nei mesi scorsi è stato già individuato un gestore per la nuova struttura, che dovrà dialogare col Comune per definire l’apertura.

"Quello è un luogo che si presta anche per fare cose nuove e originali in Darsena, con tanti spazi funzionali per eventi, mostre, atelier d’artista... Oltre che per mettere a dimora piante e invasi, ovviamente, funzione originaria di un’orangerie – commentano dal Comune –. Si presta anche per laboratori e attività di vario genere".

Il progetto ha avuto una lunga gestazione: i lavori, partiti alla fine del 2021, dovevano terminare entro il 3 aprile del 2021. In realtà però ci sono state ben otto proroghe, l’ultima delle quali risalente allo scorso gennaio e motivata con la difficoltà nel reperire i materiali, che hanno allungato il cantiere di due anni. L’ultimo rinvio aveva come data di fine quella di oggi, e ora sembra che finalmente si stia approdando a una nuova fase. Il costo, in questi due anni, è inoltre lievitato di circa 100mila euro. In realtà però l’intervento è tra quelli su cui il Comune punta per riqualificare la Darsena. "Contiamo molto sull’Orangerie per portare l’attenzione anche sulla zona vicino al ponte mobile, che oggi è quella meno vissuta – aggiungono dal Comune –. Oggi la vita in Darsena si ferma al Darsenale, prima arrivava al Soul club. Ora gli orti e il prolungamento della passerella in legno vogliono portare l’attenzione anche oltre".

I lavori per la passerella in legno del resto sono i più visibili in Darsena. Termineranno entro la fine dell’anno e procedono spediti: in molti punti la struttura è già stata totalmente costruita, in altre sono state gettate le fondamenta e ora si sta realizzando la passerella vera e propria. Al termine del cantiere la passerella in legno, la cui prima parte è stata inaugurata nel luglio 2020, coprirà tutto il percorso dalla testata del Candiano fino al ponte mobile, affacciandosi sull’acqua tra aiuole verdi, panchine e aree dedicate al movimento, al fitness e al gioco dei bambini.

sa.ser