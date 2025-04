Orangerie Ravenna nuova gestione, cosa ospiterà l’hub di rigenerazione

Ravenna, 2 aprile 2025 - E’ stata affidata in concessione la nuova gestione dell’Orangerie, struttura riqualificata grazie all'intervento di rigenerazione urbana nell’Area della Darsena di città. I concessionari sono due imprenditori specializzati in rigenerazione nei settori moda, design, cleantech e management education.

L’Orangerie si configura come un vero e proprio ‘Regenerative Hub’ nella città di Ravenna: un centro innovativo dove rendere concreta l’idea di un’economia circolare attraverso la contaminazione di arte, design, innovazione e sostenibilità. Il progetto pone particolare attenzione al settore tessile e moda, una delle industrie a maggior impatto ambientale a livello mondiale, ora soggetto a stringenti normative europee che impongono una radicale trasformazione del settore stesso. Il Tessile Moda è anche uno dei principali settori per occupazione in Emilia Romagna.

Ravenna e il suo territorio, grazie alle competenze nei settori dell'automazione industriale, dell'ingegneria dei materiali e della chimica verde, può candidarsi a diventare un punto di riferimento nella transizione verde.

Lo spazio dell’Orangerie diventerà un punto di intersezione e contaminazione fra il mondo dell’arte, delle industrie creative e della tecnologia innovativa. All’interno degli spazi troveranno posto vari show room con laboratori artigianali e tecnologici, gli uffici direzionali di Regenesi, RegensTech e Lamone, oltre a una piccola piazzetta adatta ad ospitare eventi dedicati ad arte, creatività, moda e design circolari, con apertura a cittadini e studenti interessati ai temi della rigenerazione, sarà poi aperto un piccolo servizio di ristorazione. Le prime iniziative aperte al pubblico saranno ospitate già durante la primavera ed estate nella zona esterna dello spazio.

Regenesi è un’azienda nata nel 2008 secondo i principi dell’economia circolare, si dedica alla rigenerazione di materiali di post-consumo trasformandoli in oggetti e accessori moda dal design innovativo e completamente sostenibile. RegensTech è una start up innovativa femminile e società benefit che trasforma i rifiuti tessili civili e industriali in materia prima seconda, grazie ad una tecnologia brevettata unica al mondo. L’obiettivo è quello di accelerare la transizione sostenibile del settore tessile e moda, attraverso l’utilizzo di un innovativo sistema di trasformazione degli scarti tessili in un materiale unico e versatile, adatto a molteplici applicazioni.

Lamone è una realtà specializzata nella gestione di progetti di sviluppo delle risorse umane con un focus sulla creazione di valore condiviso e ad impatto positivo.