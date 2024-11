Orangerie, si attende l’apertura. Ceduta la gestione dell’attività a un gruppo del mondo della moda

A Ravenna, sembra arrivata al termine l’attesa per l’apertura dell’Orangerie lungo il Canale Candiano nella Darsena di città. La società Jem di Jacopo Mutti e Marco Luongo, che l’aveva in gestione, ha ceduto nei mesi scorsi l’attività a un gruppo ravennate che si occupa di sostenibilità nel mondo della moda. La struttura si trova in via Pag ed è destinata a diventare un punto di riferimento culturale e ricreativo, in un’area di proprietà comunale riqualificata grazie a un milione di euro di contributi statali provenienti dal Bando Periferie. Il progetto è uno dei più originali e ambiziosi per la Darsena, in grado di attrarre non solo residenti ma anche visitatori. Questo ‘giardino d’inverno’ è una struttura metallica avveniristica in vetro e policarbonato, si presenta come una serra-atelier, concepita per ospitare piante, fiori, esposizioni artistiche e residenze per artisti. Animerà l’area lungo il Candiano, in un punto vicino al ponte mobile, con orti, un bar, un grande parco e spazi per eventi culturali. L’idea è quella di riportare vita in una zona ancora poco frequentata, dove la passerella lungo il canale ha già predisposto un’area relax. I lavori per la sua costruzione, iniziati nell’ottobre del 2020, hanno subito diversi ritardi per le difficoltà legate al contesto politico nazionale mutato più volte prima e dopo il Covid e all’approvvigionamento dei materiali che hanno coinvolto molti cantieri.

Il Comune ha concesso alla ditta diverse proroghe per completare l’opera e terminato gli interventi a proprio carico, ora il suo futuro dipende dalla società che ha la gestione della struttura e dovrà scegliere le attività da proporre. Per il momento, non vengono rilasciate dichiarazioni ufficiali sui tempi di apertura. Tuttavia, si auspica possa avvenire al più presto, riportando dinamismo in una zona che punta a diventare un simbolo di riqualificazione urbana e culturale. Da ricordare che da giugno, a poca distanza dall’Orangerie, i circa mille metri quadrati tra Raviplast, l’azienda produttrice di imballaggi, e il brewpub Darsenale sono di proprietà dell’agenzia marittima MSC Italia. Quasi la totalità del fabbricato diventerà la nuova sede degli uffici, ora in via Aquileia.

Maria Vittoria Venturelli