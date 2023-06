Da domani al 30 giugno orario esteso per l’aula studio della Bcc in Piazza della Libertà, 7 Faenza. La sala, dotata di 20 postazioni studio, wi-fi ed aria condizionata sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.30 in luglio e settembre. Ma da domani a fine mese l’orario sarà dalle 9 alle 19.30. Anche ad agosto il servizio sarà ampliato con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30. "La Sala Bcc Città e Cultura – spiegano dalla Vcc – oltre ad offrire ai giovani un luogo tranquillo per studiare, ospita anche una biblioteca sulla cooperazione e la storia locale. È uno spazio che la Banca mette a disposizione della comunità e dei giovani già da alcuni anni e che in questo momento si rivela particolarmente utile alla città in considerazione dell’emergenza".