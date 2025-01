OraSì che ci siamo Ravenna torna a vincere. Battuta San Severo dopo sette ko di fila

OraSì Ravenna 82Allianz San Severo 75

ORASÌ RAVENNA: Brigato 12, Ferrari 4, Allegri ne, Munari 11, Crespi 12, Casoni 13, De Gregori 3, Tyrtyshnyk 9, Dron 12, Gay 6, Costantini ne, Montefiori ne. All.: Gabrielli

ALLIANZ SAN SEVERO: Mecci ne, Mobio, Bandini 4, Cane 8, Pellicano 11, Abati Toure 6, Petrushevski D. ne, Gherardini 7, Igbanugo 13, Petrushevski G. 2, Bugatti 24. All.: Bernardi

Arbitri: De Rico - Gallo

Note. Parziali: 21-18; 43-36: 68-53. Tiri da 2: Ravenna: 26/38, San Severo: 21/44; tiri da tre: Ravenna: 6/22, San Severo: 6/21; tiri liberi: Ravenna: 10/14, San Severo: 15/18; Rimbalzi totali: Ravenna: 37, San Severo: 30.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’OraSì ritrova il successo che mancava dal 24 novembre interrompendo la striscia di sette sconfitte consecutive, proprio nella serata più importante e contro una diretta avversaria. Ravenna non ha brillato e ha mostrato le solite lacune compresa la sindrome da ultimo quarto, ma va benissimo anche così’, sperando che possa essere il primo passo di un nuovo campionato.

La serata inizia con la ’protesta silenziosa’ dei Leoni Bizantini che espongono uno striscione con scritto "Un quarto senza tifare meglio non commentare, sette sconfitte consecutive non si possono accettare", restando muti nei primi dieci minuti. È invece più viva che mai l’OraSì nei primi minuti, peccato che si dimentichi di difendere, ma il punteggio resta in equilibrio. Gay si chiama fuori dalla partita commettendo due falli in neanche cinque minuti ed è paradossalmente la svolta del match, perché Gabrielli getta nella mischia Munari, assoluto protagonista nel secondo quarto.

In coppia con Dron semina il panico in area e si prende anche tiri importanti come la tripla del 31-26. San Severo non segna e Ravenna ne approfitta, arrivando all’intervallo sul 43-36 grazie ad un 2+1 di Munari, che chiude la frazione con sette punti.

L’OraSì rientra in campo piazzando un parziale di 12-0 per il 55-36, con San Severo che segna i primi punti dopo 5’. Ravenna tocca il +22 (64-42) poi inizia a mancare di lucidità e arriva al 30’ avanti 68-53. È l’inizio della solita crisi: San Severo riapre il match sul 62-68 e Ravenna si scioglie. Come se non bastasse, Munari deve uscire dal campo a 4’43’’ dalla fine sul 74-65 per una distorsione al ginocchio, ma l’infortunio non pare serio. Pellicano a 15’’ segna il 75-78 che fa aleggiare i fantasmi dell’ennesima beffa. A scacciarli è Tyrtyshnyk che finalizza un contropiede con una schiacciata spettacolare, perché nell’azione successiva Bugatti perde palla.

Classifica: Roseto 40; Gema Montecatini 32; Ruvo di Puglia 30; Pielle Livorno 28; Virtus Roma, Herons Montecatini e Luiss Roma 26; Jesi 24; Caserta 22; Chiusi 20; Chieti e Fabriano 18; Salerno, Sant’Antimo e Piombino 16; San Severo, Cassino e Ravenna 14; Npc Rieti e Latina 10.

Luca Del Favero