OraSì, con Roma si giocherà il 9 aprile

Si recupererà mercoledì 9 aprile alle 20 la partita in casa della Luiss Roma, inizialmente in calendario sabato 22 febbraio, rinviata a causa della convocazione in nazionale del venezuelano Pugliatti.

L’OraSì avrà dunque una settimana di riposo, giocando sabato a Cassino e mercoledì in casa con Fabriano e il match successivo giovedì 27 ancora al PalaCosta contro Roseto.

Il recupero con la Luiss, diventa la quart’ultima i campionato ed è collocato tra la gara chiave con Sant’Antimo di domenica 6 a Ravenna e la trasferta a Montecatini con gli Herons. Una partita fondamentale sarà anche quella di sabato a Cassino: vincendo l’OraSì si porterebbe sul 2-0 nello scontro diretto.