OraSì e Blacks, segnali di crescita. Pari e patta nel derby d’estate

OraSì Ravenna

76

Blacks Faenza

76

RAVENNA: Brigato 5, Ferrari 12, Allegri ne, Munari 2, Crespi 12, Casoni 11, De Gregori 8, Tyrtyshnik 15, Dron 5, Gay 6, Branchi ne, Costantini ne, Montefiori ne. All.: Gabrielli

FAENZA: Ndiaye 3, Poletti 12, Calbini 6, Vico 10, Naccari 1, Zangheri 7, Poggi 17, Dincic 7, Cavallero 8, Fragonara 5, Tartaglia ne, Sirri ne. All.: Garelli

Parziali: 18-23; 38-43; 66-58

Tiri liberi realizzati: Ora Sì 24 su 29,

Blacks 28 su 37.

Una partita vera anche se ufficilamente era uno scrimmage, cioè un’amichevole ufficiosa, quella fra i ‘leoni’ bizantini e gli all-blacks manfredi, finita salomonicamente in parità. Sbalzi d’umore e di gioco hanno caratterizzato i 40’ di gioco con qualche sprazzo agonistico sopra le righe.

Ma tant’è la ‘preseason’ serve anche a questo. Entra meglio in partita il quintetto di Garelli con Poletti e Vico a mostrare muscoli e polso fermo; l’Ora Sì balbetta un po’ soprattutto perchè fra i reparti il collegamento non è fluido. E’ nel secondo parziale che il gioco – su ambo i fronti – si scioglie anche perché da parte ospite le ‘triple’ pagano mentre i giallorossi di casa trovano maggior coesione dall’ingresso in cabina di regia del teen-ager Munari col risultato che nel ‘pitturato’ nascono tiri precisi. Si va così sul 38-43 dell’intervallo. E’ l’Ora Sì che cambia marcia alla ripresa del gioco: l’ucraino Tyrtshnik accende i fuochi con due ‘bombe’ che suonano la carica, mentre i faentini costruiscono bene ma non trovano il canestro, incappando in un passivo a sorpresa, ridotto nelle ultime battute con Calbini in doppia veste (66-58 per un 28-15 ravegnano, frutto anche di prodezze di Casoni e Ferrari). L’all-black Poggi diventa subito dopo il primattore tanto che la parità piano piano diventa realtà: i padroni di casa ringhiano per non ‘rovinare’ il pomeriggio; gli ospiti spingono sempre perché una vittoria -pur se in amichevole – fa sempre morale e archivio in un derby che purtroppo non si disputerà in campionato. E sul 76 pari cala il sipario. Meglio di così...Nessuno si lamenta o recrimina.

Umberto Suprani