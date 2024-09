OraSì, esordio di fuoco in Puglia. Si ritroverà contro l’ex Musso

Sarà un debutto di fuoco sotto tutti i punti di vista quello che attende l’OraSì. I giallorossi saranno di scena alle 18 in casa del Crifo Wines Ruvo di Puglia, una delle big del campionato, che ha come punto di forza il calore dei tifosi, capaci di rendere il suo campo un fortino quasi inespugnabile. Sfogliando i nomi del roster pugliese, ci si rende subito conto delle ambizioni della società, che da anni punta al salto di categoria. Oltre all’ex Musso, ci sono anche il play Moreno e il pivot Borra che vantano oltre dieci anni in A2, a cui si aggiungono la guardia statunitense Jackson, tra i migliori realizzatori del campionato nella scorsa stagione, la guardia Markovic e i lunghi Gatto, Giorgi e Lorenzetti, tutti giocatori dalla lunga esperienza e dalla grande qualità tecnica. Senza dimenticare Isotta, play del 2003, sceso dall’A2. La squadra di coach Rajola è dunque una corazzata, ma l’OraSì non avrà nessun timore referenziale. "Arriviamo pronti al debutto in campionato e sinceramente siamo anche più avanti nel lavoro di quello che mi sarei aspettato – afferma coach Andrea Gabrielli –. Abbiamo disputato amichevoli in crescendo, come dimostra l’ultima con Mestre e ho già visto che tutti i giocatori hanno la giusta mentalità per applicare la mia pallacanestro e lavorare in funzione del gruppo. Chiaramente c’è ancora moltissimo da lavorare, ma lo spirito è quello giusto".

È chiaro che Gabrielli avrebbe voluto un avvio più soft della stagione, ma i suoi ragazzi sono pronti a dare battaglia. "Su Ruvo di Puglia non c’è molto da dire. Ha una squadra di grande esperienza e talento con molti giocatori scesi dall’A2 e anche nella semifinale di Supercoppa persa negli ultimi secondi con la Pielle Livorno, ha dimostrato tutto il suo valore. Ha il potenziale per arrivare al quinto posto ed inoltre gioca in un ambiente molto caldo come lo saranno tanti campi in cui andremo. Dovremo essere bravi a non far accendere le loro tante bocche da fuoco, perché ci sono atleti che possono segnare molti canestri consecutivi quando entrano in condizione, ed inoltre bisognerà attaccare con fluidità e in maniera non affrettata e difendere in maniera attenta. Ovviamente dovremo mettere maggiore energia e avere più attenzione rispetto a quello che abbiamo fatto vedere nelle amichevoli e bisognerà cercare di non far giocare a Ruvo la partita secondo i suoi ritmi. Siamo pronti e sono certo che ci faremo valere".

l.d.f.