Basket, l’OraSì doma anche Latina

Ravenna, 10 ottobre 2021 –si prende la seconda vittoria stagionale giocando come un gruppo. Difficile infatti trovare un migliore in campo nella vittoria per 75-66 su Latina poiché mai come questa volta ognuno porta il proprio contributo alla causa. Cinque uomini in doppia cifra valgono molto ma ancora una volta la vittoria viene dalla difesa, capace di arginare con intelligenza le bocche da fuoco dei laziali. Da sottolineare la prova di Sullivan, autore di una doppia doppia meritata che mostra come sia arrivato al passo dei compagni. Non infallibile però la difesa dell’OraSì nel primo quarto. La squadra parte bene imponendo il ritmo e prendendosi il primo vantaggio di 8 punti (12-4) cone Cinciarini ma la Benacquista torna presto in partita grazie a un notevole 4/5 da 3. L’ingresso di Mouhaha permette agli ospiti anche di sorpassare prima della fine del quarto, 18-21. Tanti 21 punti incassati in un solo quarto rispetto alla gara di sette giorni prima per l’OraSì. Fall allunga a +5 in apertura di secondo periodo, ma l’OraSì risponde con un break ispirato da Denegri e si riprende il vantaggio, 25-23. I due allenatori provano ad alternare i quintetti egioca la carta dei tre lunghi con Gazzotti, Simioni e Oxilia ma fino all’intervallo lungo la partita resta senza un padrone. I sorpassi e i controsorpassi si susseguono con Radonjic e Mouhaha i più attivi fra i laziali e Oxilia,e Cinciarini fra i ravennati. Prima della sirena del 20’ Simioni mette d’accordo tutti con un bel gancio che vale il 38-37 che chiude il primo tempo. Bene Ravenna a rimbalzo, meno dalla lunetta 1/4. Il secondo tempo ricalca il primo poiché nessuna delle due squadre riesce a scrollarsi di dosso l’avversaria. È l’OraSì a fare l’andatura con una buona produzione offensiva divisa tra Simioni,e gli americani, ma Latina risponde colpo su colpo. La difesa giallorossa si perde Fall in qualche occasione e il lungo colpisce con continuità, con lui si accende anche Henderson il quale infila due triple di capitale importanza e al 30’ sono solo 3 i punti che dividono le due squadre. Tuttavia l’OraSì sembra avere più energie e maggiori alternative in panchina. Denegri e Oxilia scavano il +10, primo vantaggio in doppia cifra della gara dopo 33 minuti (64-54) e Ravenna si prende l’inerzia della gara per non lasciarla più. La Benacquista prova ad alzare il ritmo e si affida agli uomini di maggiore talento. Fall e Hendersono ricuciono parzialmente, 69-62, ma la difesa dell’OraSì è ormai padrona del campo e non concede più nulla.vince e prosegue la sua corsa.: Gazzotti 2 (1/3, 0/3), Oxilia 8 (4/5), Simioni 10 (5/6, 0/1), Tilghman 19 (5/7, 1/2), Cinciarini 11 (4/9, 1/5), Berdini 2 (1/3), Laghi ne, Giovannelli ne, Denegri 11 (1/1, 2/4). All. Lotesoriere.Fall 11 (4/10), Spizzichini 5 (0/2, 1/2), Radonjic 13 (3/3, 2/4), Veronesi (0/3, 0/4), Henderson 19 (2/5, 3/4), Mouhaha 12 (3/6, 1/2), Durante, Ambrosin (0/1, 0/1), Passera 1 (0/1, 0/3), Bozzetto 5 (1/6, 1/1). All. Gramenzi.: Tirozzi, Nuara, Spessot- Parziali: 18-21, 38-37, 57-54. Tiri da 2: Ra 24/41, Lt 13/37 Tiri da 3: Ra 6/21, Lt 8/21, Tiri liberi: Ra 9/12, Lt 16/22.