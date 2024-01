"OraSì, nessun dramma"

Dopo la grande prestazione nel derby, è arrivata una battuta d’arresto casalinga per l’OraSì Ravenna: la Luxarm Lumezzane ha infatti espugnato il PalaCosta in maniera autorevole, sfruttando la prestazione sottotono dei romagnoli, soprattutto nella metà campo difensiva, dove hanno concesso ben 89 punti. Sportivamente coach Bernardi elogia gli avversari.

"Faccio i complimenti a Lumezzane – commenta il coach giallorosso - che ha meritato la vittoria: noi non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non si possono prendere 89 punti in casa. In difesa siamo stati veramente deficitari, abbiamo fatto un passo indietro nel processo di crescita che può diventare due in avanti se trasformiamo gli errori in comprensione di chi siamo e quello che dobbiamo fare in campo, soprattutto in difesa. Per difendere non bisogna essere fenomeni, bisogna aver voglia di piegare le gambe, di far fatica, di parlare ed essere concentrati". A Bernardi fa eco capitan Bedetti. "I loro canestri da tre punti sono stati frutto di una difesa poco aggressiva, cambi non fatti bene, situazioni tattiche in cui non abbiamo fatto ciò che avevamo preparato. Quindi sicuramente vanno riconosciuti i loro meriti nell’averci punito, che non è scontato, ma ci sono stati tanti demeriti nostri. Noi siamo una squadra operaia, che prende energia dalla difesa, non possiamo permetterci di subire così tanto perché non abbiamo il talento offensivo per giocare le partite a cento punti". Tra le file dei giallorossi è serpeggiato anche parecchio nervosismo: il capitano ha la sua spiegazione. "Il nervosismo non è necessariamente una cosa negativa, significa che i ragazzi ci tengono parecchio. Dobbiamo esser bravi a gestirlo, controllare quella sfera emotiva e trarne vantaggio, anche se chiaramente non è facile quando hai contro una squadra fisica che ti mette le mani addosso".

Il momento chiave del match è stato nel terzo quarto, quando l’OraSì aveva trovato un piccolo ma significativo vantaggio sul 54-48 ma ha sprecato una serie di attacchi commettendo errori banali e consentendo ai lombardi di rientrare e mettere la freccia. "Quello – conferma coach Bernardi - era il momento di piazzare un break consistente ed invece siamo tornati nei nostri difetti, poca circolazione di palla, tiri forzati e questo ha consentito alla Luxarm di rientrare". "Nessun dramma – chiosa Bernardi - è solo una battuta d’arresto nel nostro percorso di crescita: dobbiamo essere consapevoli che in questo momento non siamo da nessuna parte, ciò che otterremo sarà in base a come lavoreremo e se saremo capaci di soffrire, di essere umili ma soprattutto di difendere".

Riccardo Sabadini