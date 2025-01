OraSì, stasera al PalaCosta arriva Latina. Sfida salvezza con occhio all’aritmetica

Quattro giorni per riscrivere la stagione. L’OraSì è attesa da due decisivi sconti diretti che potrebbero scongiurare definitivamente l’ultimo posto e dare una grande iniezione di fiducia per uscire dalla zona playout. Si parte stasera alle 20 dal PalaCosta con la Benacquista Latina, penultima con sei punti in meno dei ravennati, poi ci sarà la trasferta di sabato sul campo della Npc Rieti, ultima a -8 dai giallorossi. Nonostante la classifica dica il contrario, Latina è una squadra viva, come dimostrano la vittoria casalinga di domenica con Caserta e la sconfitta di soli tre punti a Roma con la Luiss, della settimana precedente, e ha molti giocatori di qualità. Il pivot argentino Caffaro, che viaggia a 14.6 punti di media, l’ala Rossi, che ne segna 12.9, ed elementi esperti come Baldasso e Merletto, punte di diamante di un roster competitivo, ma che fuori casa ha vinto soltanto una volta in undici gare.

L’OraSì si presenterà al completo potendo contare anche su Tyrtyshnyk, non ancora al meglio dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire nel terzo quarto con Livorno, ma stringerà i denti per dare il proprio contributo. Una vittoria per i ravennati sarebbe fondamentale per bissare il successo di 21 punti dell’andata, avendo così lo scontro diretto a favore anche contro i laziali, dopo averlo conquistato con San Severo e Chieti. "Latina è una squadra che durante l’anno è cambiata molto – sottolinea coach Andrea Gabrielli – e ha dieci giocatori nelle rotazioni. Tra gli esterni ci sono Merletto e Baldasso, mentre sotto canestro possono vantare una grande fisicità, grazie a Caffaro, Paci e il nuovo arrivato Thioune. Sono un gruppo in fiducia e verranno a Ravenna per provare a guadagnare altre posizioni in classifica". L’altra incognita riguarda i soli due giorni che l’OraSì ha avuto per preparare la partita.

"Nel poco tempo a nostra disposizione abbiamo cercato di capire cosa non ha funzionato con Livorno e cosa si può migliorare. Come caratteristiche di squadra, Latina è molto simile ai toscani, soprattutto per quanto riguarda la fisicità. Dovremo essere aggressivi sul perimetro, per impedire che inneschino con facilità i loro lunghi, molto pericolosi nel gioco spalle a canestro. Sarà necessario un gran lavoro di squadra ed offensivamente dovremo essere bravi a capire in quali punti attaccarli, cercando anche di correre ed alzare il ritmo della partita, centellinando sempre le energie durante tutta la partita, per arrivare lucidi negli ultimi minuti".

Luca Del Favero