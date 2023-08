’Orazione epica’ in musica alle 21 con La Corelli "Orazione epica: concerto in rima e in battaglia" al Chiostro dell'ex complesso dell'Osservanza a Brisighella. Musica, testi e interpretazione di Eugenio Sideri e Enrico Caravita, accompagnati dalla Corelli di Andrea Fioravanti. Un'occasione unica per rivivere il mito della guerra di Troia.