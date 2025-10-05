Ordigno al tribunale di Pisa, accolto il ricorso per il faentino arrestato

Il Tribunale del Riesame di Firenze ha annullato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Palli, 29 anni residente a Faenza e Veronica Zegarelli 39 anni di Carrara ma con domicilio a Marinella di Sarzana. I due erano stati arrestati all’inizio dello scorso mese dagli agenti della Digos della Questura di Pisa, in collaborazione con i colleghi di Firenze perché ritenuti responsabili dell’attentato anarchico a palazzo di giustizia di Pisa. Secondo l’accusa i due nella notte del 21 febbraio 2023 avrebbero posizionato e azionato l’ordigno rudimentale, poi non esploso, davanti al portone del tribunale pisano. La pista seguita dagli investigatori ha portato all’individuazione di Luigi Palli e Veronica Zegarelli. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze hanno quindi eseguito a settembre l’ordinanza di custodia cautelare dei domiciliari per l’uomo e la donna, entrambi conosciuti nell’ambiente anarco insurrezionalista, decisa dal giudice. Il pubblico ministero aveva invece chiesto il carcere. L’avvocato Fabio Sommovigo del foro spezzino ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Firenze che lo ha accolto.

In particolare il legale aveva sollevato dubbi sulle modalità seguite per arrivare all’identificazione della coppia. I poliziotti infatti si erano basati su immagini registrate di notte da una telecamera che ha filmato il passaggio di due persone poi collegate al Luigi Palli e Veronica Zegarelli per una serie di dettagli: l’andatura, gli abiti piuttosto abbondanti e un particolare estetico del naso. Elementi uniti alla perizia che il pubblico ministero aveva richiesto sull’ordigno ritrovato davanti alla sede di Palazzo di giustizia. L’esame ha confermato che il materiale utilizzato non sarebbe stato idoneo a provocare l’esplosione. In attesa delle motivazioni il Tribunale del Riesame ha quindi accolto il ricorso presentato dal legale Fabio Sommovigo revocando la misura degli arresti domiciliari. I protagonisti della vicenda erano già stati segnalati in passato segnalati per altri reati di matrice anarco insurrezionalista perlopiù a Carrara anche se da tempo frequentano e lavorano a Pisa.

Massimo Merluzzi