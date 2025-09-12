’Ordigno’ anarchico a Pisa, arrestato faentino

Sarebbero stati l’andatura, i lineamenti del volto e la montatura degli occhiali a indirizzare gli inquirenti della Digos, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze, in direzione di Luigi Palli, 29enne nato e residente a Faenza, ma da tempo domiciliato a Pisa, nei confronti del quale è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari: il reato contestato è quello di "atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi". Sarebbe stato lui, secondo l’accusa – in combutta con la 39enne bolognese Veronica Zegarelli, residente a Carrara ma anch’essa domiciliata a Pisa – a posizionare e azionare un ordigno rudimentale in coincidenza di uno degli ingressi del Palazzo di Giustizia di Pisa, quello affacciato su via del Buschetto, nella notte del 21 febbraio 2023. L’ordigno – una bottiglia di plastica assemblata con combustibile liquido (probabilmente benzina), una bombola da campeggio con butano e un petardo – tuttavia non esplose: l’azione, secondo gli inquirenti, va inquadrata nell’ambito di una campagna di matrice anarchica di lotta contro la Repubblica e le sue istituzioni, in solidarietà al detenuto Alfredo Cospito, noto per il lungo sciopero della fame che lo vide protagonista. L’ordinanza di custodia cautelare è stata motivata dal procuratore Filippo Spizia con il fatto che i due si sarebbero mostrati propensi a continuare la loro rivolta contro le istituzioni repubblicane. Luigi Palli è un volto conosciuto nell’ambiente anarco-insurrezionalista: nel 2024 aveva ricevuto una condanna a otto mesi per offese al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine di un processo che aveva avuto una grande eco ma che si era concluso con l’assoluzione della quasi totalità degli imputati. Ben più gravi le accuse mosse invece ora nei confronti di Palli: a mettere gli investigatori sulle tracce sue e della sodale sarebbero state delle perquisizioni attuate nei loro confronti e presso alcuni loro ‘compagni di lotta’ fra le province di Massa Carrara e La Spezia, ma anche l’analisi delle telecamere cittadine, delle celle telefoniche e delle intercettazioni. Erano stati passati al setaccio anche vari siti della galassia anarchica: in un portale era stato scritto "Abbiamo dimostrato che è possibile avvicinarsi ai palazzi del potere e colpire". Palli e Zegarelli sono difesi dall’avvocato Fabio Sommovigo del foro di La Spezia, il quale nel tardo pomeriggio di ieri non aveva "ancora ricevuto gli atti: la ricostruzione, al momento, ci pare indiziaria – ha commentato il legale –, valuteremo se fare il riesame". Oggi avrà luogo l’interrogatorio di garanzia.

f.d.