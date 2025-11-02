Ordigno vicino alla ferrovia. Un weekend di deviazioni sulla tratta per Bologna

L’ordigno è stato trovato nei giorni scorsi, un reperto che risale alla Seconda guerra mondiale. E per disinnescarlo la linea ferroviaria tra Ravenna e Bologna dovrà rimanere chiusa per due giorni, sabato e domenica prossima (ovvero 8 e 9 novembre): due giornate in cui i viaggiatori potranno spostarsi dalla nostra città al capoluogo di regione (e viceversa) utilizzando i treni che passano da Faenza, oppure con autobus sostitutivi.

Il tratto interessato dalle operazioni è quello tra Lugo e Castel Bolognese. Serviranno due giorni per mettere al sicuro l’ordigno e disinnescarlo, oltre a svolgere ricerche più accurate nella zona.

Le deviazioni alla circolazione ferroviaria legate alle operazioni porteranno al passaggio di treni la domenica sulla linea Ravenna-Faenza: normalmente infatti nei giorni festivi è possibile viaggiare in treno tra i due centri abitati soltanto utilizzando una formula con cambio a Castel Bolognese, in quanto i treni diretti non circolano, a differenza di quanto avviene negli altri giorni della settimana. Anche nella giornata di ieri, un sabato ma ovviamente festivo, alcuni lettori abituati a spostarsi tra le due città in treno hanno scritto al Carlino per segnalare il disagio. Si tratta però in realtà, spiegano da Trenitalia, della prassi per tutte le festività, domeniche comprese.

Per quanto riguarda il prossimo weekend, Rfi fa sapere di avere già variato gli orari per riorganizzare in servizio a causa delle operazioni di disinnesco dell’ordigno. "Si informano i gentili passeggeri – è la comunicazione ufficiale pubblicata sul canale Telegram Trenitalia Tper Informa – che nelle giornate dell’8 e del 9 novembre, la circolazione dei treni è sospesa tra Castel Bolognese e Russi per consentire le operazioni di ricerca e disinnesco di ordigni bellici. Il servizio verrà effettuato con bus. I treni della linea Bologna – Ravenna verranno deviati via Faenza-Russi".

