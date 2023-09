Ordinanza anti-alcol: "Estesa a tutto il centro"

Un’ordinanza per estendere a tutto il centro storico il divieto di consumare alcol e bibite in generale, se non in bar e ristoranti o comunque negli spazi preposti. Un’ipotesi che l’Amministrazione comunale sta valutando in questi giorni, anche a seguito dei fatti di viale Baracca, culminati nell’omicidio di via Cura. "Stiamo valutando questa possibilità – spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani – per cercare anche di limitare il degrado che deriva dall’abbandono di bottiglie e lattine non solo di alcolici". Fusignani, che ieri ha partecipato al comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto, anticipa anche una proposta che ha intenzione di sottoporre all’Amministrazione comunale. "Alla luce dei nuovi fenomeni – sottolinea – proporrò un adeguamento del regolamento di polizia urbana, votato nel 2019, per inserirvi la gestione in questo senso del consumo di alcol e di ogni altro tipo di bevande, così non ci sarà più bisogno di emanare ordinanzeche, tra l’altro, ha anche una validità di tempo limitata".

Il vicesindaco conferma inoltre l’installazione di una telecamera di ultima generazione per tenere sotto controllo l’area di piazza Baracca e del viale. Il presidente della Regione ha infatti dato il via libera all’accordo che prevede anche l’implementazione dell’illuminazione pubblica e, appunto, la nuova telecamera. Ma Fusignani continua anche a difendere quanto detto nei giorni scorsi, e cioè che nella zona in questione non esiste alcun allarme sociale. "Ci sono criticità – continua – ma non problemi di sicurezza. Chi li descrive così fa un danno alla città e alle forze dell’ordine. Oltre a installare la telecamera, verranno incrementati i controlli che già ci sono perché quella zona è monitorata, ma non c’è pericolo per i cittadini. Non si rischia di essere aggrediti se si passa da piazza Baracca".

Il vicesindaco ricorda poi che l’omicidio è avvenuto al termine di un litigio tra due persone che si conoscevano. "Sarebbe potuto accadere – osserva – in qualunque altra parte della città".

Da piazza Baracca traslocherà, a breve, anche il chiosco che vende piadine e che si trova tra il parcheggio e le case. Il titolare infatti ha già individuato un’altra zona dove poter proseguire la sua attività. Il trasferimento è dovuto solo all’esigenza di liberare lo spazio perché dietro al chiosco è facile nascondersi, soprattutto durante le ore serali.

a.cor.