Ordinanza comunale, bagni aperti nei mesi estivi (almeno) dalle 7.30 alle 19

Approvata l’ordinanza balneare del Comune per il 2023 in vigore da oggi con validità fino all’ultima domenica di ottobre. Per quanto riguarda l’attività balneare deve avere inizio non oltre l’ultimo fine settimana - sabato e domenica - di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana - sabato e domenica - di settembre. Durante la stagione balneare estiva, ad eccezione del periodo 1-7 aprile in cui l’apertura è facoltativa, tutti gli stabilimenti balneari debbono restare aperti, almeno nei mesi di giugno, luglio e agosto, con orario minimo fissato dalle 7.30 alle 19. Gli stabilimenti balneari possono restare aperti tutti i giorni dalle 6 alle 24. Gli stabilimenti balneari, in occasione dei festeggiamenti previsti per la notte fra venerdì e sabato della Pink Week, di San Lorenzo e di Ferragosto, possono prorogare la chiusura alle 3 del giorno successivo e alle 3.30 fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle 3, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro. Per quanto riguarda il salvamento, nel periodo compreso tra l’ultimo fine settimana di maggio e il primo fine settimana di settembre, il servizio deve essere attivato obbligatoriamente dalle 9.30 alle 19.