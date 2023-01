Ordinanza per chiusura attività dopo le 20.30

Salvaguardia della quiete e della tranquillità: nuova ordinanza per la chiusura entro le 20,30 per alimentari, macellerie e attività di frutta e verdura.

Dal mercoled’ì 1 febbraio e per tutto il mese fino al 28 febbraio alcune attività che si trovano all’interno delle mura cittadine dovranno abbassare la serranda entro le 20.30.

L’ordinanza, recentemente firmata dal primo cittadino, limita alla fascia oraria dalle 6 alle 20.30 l’orario di vendita al pubblico degli esercizi di vicinato caratterizzati, come attività prevalente, dalla vendita di alimentari, macelleria e frutta e verdura, all’interno della cinta muraria medioevale di Faenza e nelle zone adiacenti a corso Garibaldi, viale Ceramiche, Piazzale Sercognani, via Tolosano, via Mameli, corso Mazzini, via Oberdan fino all’incrocio con la via Vittorio Veneto, piazza Fratti, viale Marconi, via Lapi, via Batticuccolo, piazza Martiri Spagnoli, via Gatti, via Ravegnana fino all’incrocio con via San Giovanni Paolo II.

La stessa limitazione è disposta anche per la vendita di bevande alcoliche attraverso i distributori automatici.

Sono esclusi dalla limitazione le attività prevalenti di rosticceria, friggitoria, pizzeria artigianale, paninoteca, kebab e chioschi di piadina. Ai titolari e gestori di queste attività è inoltre fatto obbligo di ritirare tavolini e sedie per non favorire i bivacchi notturni.

L’ordinanza intende, di fatto, limitare l’assembramento di persone nei pressi di attività che si trovano in punti strategici di Faenza e che favoriscono situazioni di degrado aumentando la percezione di insicurezza da parte di passanti e residenti.