"Ordinanza sulla musica, promesse disattese. La città si sente tradita"

"L’ordinanza sulla musica va nella direzione opposta di quanto è stato promesso". A scriverlo in una nota è Annalisa Pittalis, capogruppo di Fratelli d’Italia a Cervia: "È bastato cambiare nome...non ci saranno più discoteche in spiaggia, ma happy hour, e abbassare sensibilmente i decibel, per proclamare la grande svolta. Una grande presa in giro piuttosto. La nostra località che doveva rispondere alle esigenze di un turismo rivolto alle famiglie, allo sport e al benessere si trasformerà in una Ibiza anni 80, quando tutto o quasi era concesso. Anche le ordinanze sul mare d’inverno presentano opacità. Le infrastrutture temporanee posizionate sul demanio vanno smontate entro la settimana prima di Pasqua. Vista l’attendibilità di questa Amministrazione, speriamo che le autorizzazioni legate alla stagione invernale non vengano prolungate fino ai ponti pasquali e oltre a discapito dei locali del centro, già in grande sofferenza".

"Anche le associazioni di categoria – continua Pittalis – avevano chiesto a coro unanime un cambio di rotta drastico a favore di un tipo di turismo a cui la località è vocata. La città si sente tradita. La presenza di vocalist e deejay certifica la volontà di questa Amministrazione di favorire pochi “imprenditori” a discapito di tutta una comunità. E così lo sportivo che si allena all’alba sulle strade e il lungomare dovrà fare lo slalom tra vetri, ubriachi ed escrementi".