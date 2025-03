"Ordinanze entro marzo, più vigili e straordinari per la stagione estiva"

Dopo le dichiarazioni di Francesco Focaccia, presidente del comitato ‘Per Chi Ama Milano Marittima’, arriva la replica del vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu. "Per noi – dichiara Grandu – rimane fermo il principio secondo il quale l’Amministrazione comunale di Cervia, attraverso un approccio equilibrato e responsabile, intende garantire la sicurezza, il decoro urbano e la qualità della vita per residenti, turisti e operatori economici, ascoltando anche i contributi del Consiglio comunale, delle associazioni di categoria, Cooperativa bagnini, Fondazione Cervia In e stakeholder; per questo motivo servono gli obiettivi delineati come punti chiave per una gestione consapevole e sostenibile del territorio".

Sulla tempistica a cui aveva fatto riferimento Focaccia in merito alla pubblicazione delle nuove ordinanze con termine l’8 marzo, il vicesindaco sottolinea che "l’affermazione non è corretta, in quanto abbiamo sempre affermato negli incontri tecnici e politici che saremmo stati operativi entro il mese di marzo. Infatti è stata emanata l’ordinanza dell’occupazione del suolo pubblico ai primi giorni di marzo, e nella mattinata di ieri è stata presentata e illustrata alle associazioni di categoria e Coop bagnini, l’ordinanza sugli orari dei trattenimenti musicali della prossima stagione estiva che uscirà fra qualche giorno". Sulle linee guida in tema di sicurezza – ritenute da alcune non sufficienti per apportare un cambio concreto della situazione anche riferibile a certi fatti di ‘malamovida’ – il vicesindaco Grandu afferma che "per quanto riguarda le linee guida sui temi della sicurezza, le azioni messe in atto gradualmente, in un contesto istituzionale anche complesso, stanno dando proficui risultati. In merito ai provvedimenti sono state emanate le ordinanze suddette. Riguardo al potenziamento dell’organico della Polizia locale per la stagione estiva, il bando è gia stato espletato, e le prime assunzioni del personale avverranno dal 1° aprile secondo un calendario già prestabilito; inoltre l’orario di servizio della Polizia per la stagione estiva è stato posticipato fino alle ore 4. Si sta procedendo all’implementazione della videosorveglianza in particolare nella zona della Stazione ferroviaria e comparto San Giorgio e in altre aree del territorio. È in essere una proficua collaborazione col Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica per arrivare ad una situazione organica, che ci permetta di ampliare la vigilanza complessiva nelle nostre località. Ci teniamo a ribadire che le linee guida sono strumenti scaturiti dal confronto nel Tavolo tecnico e politico e dall’ascolto dei cittadini in numerosi incontri e riunioni. L’amministrazione sta lavorando costantemente per dare risposte concrete alla comunità, in particolare nel periodo in cui la presenza turistica è notevole. Riteniamo comunque che ognuno nel suo specifico ambito debba fare la propria parte per garantire la legalità e la sicurezza collaborando con le istituzioni".

Ilaria Bedeschi