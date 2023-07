Ordinazione presbiterale di don Matteo Babini e don Luca Ghirotti, celebrazione in Cattedrale a Faenza

Oggi alle 19 in Cattedrale a Faenza il vescovo monsignor Mario Toso presiederà la celebrazione per l’ordinazione presbiterale di don Matteo Babini e don Luca Ghirotti. Don Matteo presiederà la sua prima messa domenica 2 luglio alle 11 alla parrocchia di Sant’Apollinare di Russi. Don Luca presiederà la sua prima messa domenica 2 luglio alle 18 alla parrocchia di Santo Stefano in Corleto, di cui è originario. Matteo Babini è nato il 17 settembre 1993 ed è cresciuto nella parrocchia di Russi. Dopo la maturità al liceo linguistico ha conseguito, nel 2015, la laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Nel 2014 è entrato nella Comunità PROpedeutica della Romagna e dopo tre anni di discernimento ha iniziato il percorso di formazione presso il Pontificio Seminario Regionale di Bologna. Nel 2022 ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia. Il 4 settembre del medesimo anno è stato ordinato diacono. Luca Ghirotti è nato nel ’93, originario di Pieve Corleto. Ha fatto studi tecnici: Itis elettronica e Ingegneria dell’Energia Elettrica. Entrato in Propedeutica nel settembre del 2014, e al Seminario regionale nel settembre del 2017, è poi stato ordinato diacono il 4 settembre 2022. In diocesi fa parte dei gruppi di Pastorale Vocazionale e di Pastorale Sociale. Ora è in servizio nella parrocchia dei Ss. Agostino e Margherita, dove segue il gruppo dei catechisti e dell’oratorio. Segue inoltre la Fraternità dei giovani che vivono in Seminario a Faenza.