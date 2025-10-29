Ordine al merito per quattro cittadini

Sono di Lugo, Alfonsine e Massa Lombarda i quattro abitanti della Bassa Romagna, che, nella mattinata di martedì 4 novembre in piazza del Popolo a Ravenna, saranno insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal prefetto Raffaele Ricciardi, insieme ad altri 14 cittadini della provincia. La cerimonia avverrà dopo l’alzabandiera, che è in programma alle 10, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Tra i nuovi cavalieri della Repubblica ci sarà Enrico Fedele, cittadino di Lugo e appuntato dell’Arma dei Carabinieri che si è distinto per meriti lavorativi durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e in occasione degli eventi alluvionali del maggio 2023. Di Lugo è anche il professor Marcello Savini, docente di latino, greco e italiano molto conosciuto in città, che sarà insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo lavoro da ricercatore storico impegnato nella preservazione della memoria collettiva e nel rafforzamento dell’identità culturale. Di Alfonsine Cesare Montanari, anch’esso nuovo cavaliere della Repubblica, al quale sarà conferito il riconoscimento per via del suo impegno in vari ambiti della società civile e in particolare come volontario nella Protezione civile, nella Pubblica assistenza e nel supporto alle scuole di Alfonsine. Il quarto nuovo cavaliere della Repubblica della Bassa Romagna è Attilio Mazzini, da Massa Lombarda, imprenditore in pensione noto per l’importante progetto degli Archivi di Ricerca Mazzini, con il quale ha saputo coniugare arte, moda, cultura e umanità. In ambito accademico, ha collaborato alla pubblicazione del libro ‘Il design del tessuto italiano’ insieme a docenti universitari.

ma.bo.