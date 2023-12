Ordine Cavalleresco. Ospitaliero, il Capitolo ad aprile a Lugo

"Quello in programma in primavera a Lugo sarà un grande evento spirituale. Tra le diverse iniziative non mancherà la presentazione del libro ‘La Storia dell’Ordine Militare et Hospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, Cavalieri al servizio dei lebbrosi’, con una prefazione del cardinale Dominio Duka, arcivescovo emerito di Praga". Sono le parole del manager lughese Andrea Mazzanti, Commander (per la regione Emilia-Romagna) dell’Ordine Cavalleresco Ospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, realtà impegnata a livello internazionale in opere di carità e raccolta fondi con la finalità di alleviare la povertà in ogni parte del mondo. La decisione di ospitare, a fine aprile 2024 in una parrocchia di Lugo, il Capitolo Nazionale dell’Ordine, è arrivata sabato scorso a Bolzano, durante la Festa di San Lazzaro, patrono dell’Ordine.