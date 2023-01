Ordine degli avvocati, ultimo giorno di votazioni oggi in tribunale

Dopo la prima tornata che si è svolta ieri dalle 11 alle 15 all’hotel Cube continuano oggi dalle 9 alle 14, nella sala sala avvocati al piano primo del palazzo di giustizia, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e del Comitato pari opportunità, che resteranno in carica per il quadriennio 2023-2026. A contrapporsi sono due liste: ‘Insieme per l’avvocatura del futuro’, guidata dalla civilista Paola Carpi, con le candidature di Lisa Masetti, Veronica Morgagni, Dario Bonetti, Elisa Giardini, Alessandro Docimo, Chiara Baraccani, Marco Contarini, Valentina Fabbri, Francesco Montanari e Mauro Masotti e ‘Lista Benini’, capitanata dal penalista Carlo Benini, con Stefania Gaudenzi, Silvia Campese, Paola Di Chito, Erica Costa, Antonio Diogene, Valentina Bartolini, Viola Bravi, Biagio Madonna, Lauretta Polvergiani, Luca Donelli e Alessandra Giovannini.