Ore d’ansia a Casola Valsenio Il sindaco chiude 17 strade Frane, altra famiglia evacuata

La giornata di ieri è trascorsa con molta apprensione nel Comune di Casola Valsenio, soprattutto per la pioggia battente del primo pomeriggio che ha tenuto col fiato sospeso amministratori, tecnici comunali e popolazione. Una situazione che ha indotto il sindaco Giorgio Sagrini (foto a destra) ad emettere un’ordinanza con divieto di transito in ben 17 strade comunali, avvertendo che i veicoli lasciati in sosta, nonostante il divieto sarebbero stati rimossi.

Il rischio di movimenti delle frane già in atto ha indotto l’evacuazione di una famiglia, mentre un’altra era stata evacuata ieri l’altro, così che sono otto, per complessive 23 persone, le famiglie casolane del forese e della periferia del paese che hanno dovuto abbandonare le loro case.

Nel pomeriggio la pioggia è cessata lasciando una situazione della quale, verso sera, ha fatto il punto il vicesindaco Maurizio Nati che per tutto il giorno ha seguito l’evolversi degli eventi: "La cessazione della pioggia ha evitato fortunatamente l’aggravarsi della già preoccupante, e per certi versi drammatica, condizione delle numerosissime frane, ma siamo molto preoccupati per ciò che può succedere la prossima notte. Per avvertire la popolazione della campagna, non raggiungibile via telefono, carabinieri, guardie comunali e carabinieri forestali hanno provveduto a recapitare l’avviso emesso dal sindaco nella serata di ieri col quale, vista l’allerta di colore rosso diramata dalla Regione Emilia-Romagna, si raccomandava la massima attenzione negli spostamenti da affrontare solo in caso di necessità, conducendo eventualmente i veicoli a vista e a velocità ridotta".

Nel comune di Riolo Terme, invece, ieri sera la situazione dal punto vista idrogeologico era meno preoccupante, stante la piena non eccessiva del fiume Senio. Per precauzione sono state chiuse via Rio Vecchio e via Bertozzi, interessate da frane la scorsa settimana.

Beppe Sangiorgi