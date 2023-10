Ore di apprensione per i Fiumi Uniti

Una delle tante case allagate il 24 novembre 1991 a causa della tracimazione del torrente Bevano fra San Zaccaria e Casemurate. Le forti piogge in Appennino determinarono piene eccezionali dei fiumi, in particolare il Montone e il Ronco che alle 7 del mattino del 25 raggiunse quota 8,42. Per tutta la mattinata ci fu allarme a Ravenna per la tenuta dell’argine dei fiumi Uniti verso Porto Fuori a causa di lavori in corso su una delle sponde. Ore di apprensione anche fra Villanova di Ravenna e Sant’Alberto per la piena del fiume Lamone: le migliorate condizioni del mare scongiurarono il peggio.

A cura di Carlo Raggi