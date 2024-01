Orfano di guerra, a 80 anni dalla morte del padre ottiene dallo Stato la pensione

Ravenna, 21 gennaio 2024 - «»”Quella notte sembrava giorno. Ci trovavamo da sfollati nella campagne, a circa 10 chilometri di distanza: ma anche da lì vedevamo i bombardamenti che illuminavano il cielo". Non una notte qualsiasi insomma, ma la notte dello sbarco Alleato in Sicilia. “Operazione Husky“, 10 luglio 1943: oltre 36 mila dispersi tra le forze italiane tra cui pure suo padre.

Il signor Rosario, classe 1936 e fin da ragazzino cittadino di Ravenna, è insomma orfano di guerra. Ora, a distanza di quasi 80 anni, dopo la morte della madre e una battaglia burocratica vinta anche grazie al suo avvocato Fabrizio Righini, ha ottenuto dalla Corte dei Conti di Bologna il via libera al riconoscimento della pensione legata alla sua condizione di orfano della Seconda guerra mondiale: il calcolo andrà fatto a partire dal 7 aprile 2021 - data dell’ultima richiesta in tal senso - più interessi. Il ministero dell’Economia e delle Finanze è stato inoltre condannato a sborsargli 1.700 euro per le spese di difesa.

E si torna qui a un’Italia ancora in bianco e nero, violentata dalla guerra e dalla miseria. "Mio padre me lo ricordo bene. Avevo sette anni ma ancora non avevo cominciato ad andare a scuola: il Paese era allo sfacelo". Il babbo Giovanni, classe 1904, in quei giorni aveva quasi 40 anni, "era soldato semplice e veniva da una famiglia di poveri pescatori. Era partito dalla Marina ed era stato pure in Africa; aveva programmato con mia madre di avere il quinto figlio per essere esonerato" dal servizio militare. Vuoi per l’età vuoi per la prole, non avrebbe cioè voluto finire nelle batteria antiaerea nella quale si trovò in quel 10 di luglio. "Ma la Sicilia doveva essere difesa dai siciliani...". E così si ritrovò "stretto tra due fuochi: i bombardamenti e 3.000 paracadutisti dal cielo. Fu un martellamento senza interruzione: lui non fu mai ritrovato". Dopo non molto tempo ne fu dichiarata la morte presunta (sui documenti è stata indicata la data del 9 settembre 1943).

Per la Sicilia "il dopoguerra si rivelò anche peggiore della guerra: non c’era più nulla. A Ravenna siamo arrivati nel 1950: mio fratello maggiore aveva 18 anni e io 14. Ho cominciato a lavorare subito come manovale nell’edilizia". Quindi "negli anni ho fatto il rappresentante di libri porta a porta: era molto dura sopravvivere vendendo libri alle famiglie". Poi aveva lavorato come barista; e nel 1970 dalla città si era trasferito nella località rivierasca dove ancora vive.

Il resto di questa storia è narrata nelle carte che gli hanno dato ragione. La madre - si legge nell’ordinanza inviata nell’agosto scorso dallo Stato Maggiore della Difesa alla Corte dei Conti - era morta nel giugno 2010. E così, con prima domanda fatta nel 2014, Rosario aveva chiesto che fosse assegnata a lui la reversibilità della pensione del padre. Le condizioni - stabilisce l’apposita norma - sono due: non solo essere maggiorenni e orfani di guerra ma essere pure dichiarati inabili a qualsiasi tipo di lavoro, anche sedentario. A questo punto penserete voi che sia ovvio e fisiologico che un signore di 88 anni - il quale si è dato peraltro da fare tutta la vita con lavori vari - a quell’età non sia in grado di svolgere alcun lavoro. E invece non è stato così semplice dimostrarlo tra passaggi in commissioni mediche di verifica e dinieghi per "non inabilità" con conseguente determina negativa del ministero. Ma la documentazione prodotta con l’ultima memoria del 28 aprile scorso è stata ritenuta esaustiva:per lo Stato Maggiore "sussisteva la condizione di inabilità". La battaglia è vinta; la guerra per fortuna è finita 80 anni fa.