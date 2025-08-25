Forza e orgoglio di Milano Marittima: in 24 ore tutto (o quasi) ripulito / Video

Milano Marittima (Ravenna), 25 agosto 2025 – Si sente ancora l’odore del legno fresco a Milano Marittima tra le decine di persone al lavoro da ieri mattina – tra vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine, operatori di Hera – per riportare la situazione alla normalità dopo il nubifragio che attorno alle 4 del mattino del 24 agosto ha colpito duramente la località piena in pieno periodo turistico.

Ancora presto per la conta dei danni. In queste ore le persone passeggiano tra le vie del centro –locali e negozi non hanno mai chiuso e sono regolarmente aperti – e in spiaggia. Infatti, anche gli stabilimenti balneari sono tornati subito operativi già dopo poche ore la tempesta.

Insomma, in questo momento convivono le aree maggiormente colpite – tra la Quinta e la 12esima traversa (dove alcune aree sono vietate al passaggio e delimitate da bandelle rosse) e il centro, il lungomare e la spiaggia dove la situazione è di piena normalità.

Nessun ferito. È questo il dato che viene definito ‘miracoloso’. In queste ore la viabilità è quasi completamente ripristinata nelle strade principali e anche in diverse traverse. Proseguiranno instancabilmente con il proprio lavoro gli operatori che si trovano nelle zone colpite mentre la località è pronta per proseguire nella stagione turistica.

Grandi lavori a Milano Marittima per liberare le strade dalle centinaia di pini caduti (foto Corelli)

Cosa deve fare il privato: dove mettere gli sfalci

In arrivo anche le prime informazioni per i ristori. Infatti, i privati, per i propri alberi caduti (sia in area privata che pubblica) devono provvedere autonomamente allo sgombero e alla pulizia, avvalendosi delle ditte specializzate, conservando la documentazione fotografica dell’avvenuto. Per lo stoccaggio dei legnami e ramaglie è stato individuato la zona del piazzale Spettacoli viaggianti, in via Ascione.

Il Comune sta predisponendo la modulistica e attivando gli uffici di riferimento per le segnalazioni dei danni subiti. Si raccomanda di raccogliere una dettagliata documentazione fotografica che identifichi il luogo e l’alberatura che ha arrecato il danno.

Il dibattito sui pini

È ancora presto per il bilancio di pini caduti e auto danneggiate (molte andate completamente distrutte). Si inizia invece a ragionare sui pini e sulla loro cura. La domanda che si insidia tra la gente, infatti, è: “Ma quanti danni in meno ci sarebbero stati se non ci fossero stati quei pini?”

Domanda che pare legittima come pare legittima, però, la posizione di chi sostiene che i pini vadano mantenuti e censiti perché fanno parte dell’identità stessa di Milano Marittima.

Tantissime le auto danneggiate dai pini caduti durante la tempesta che ha travolto Milano Marittima (foto Corelli)

Intanto, Confcommercio Ascom Cervia da diramato un comunicato in cui esprime “la più profonda solidarietà agli imprenditori coinvolti e all’intera comunità per il grave evento meteorologico che ha colpito la nostra città la scorsa notte".

In momenti come questi, il tessuto sociale di Cervia dimostra ancora una volta la propria resilienza e il coraggio di rialzarsi, reagendo con determinazione alle difficoltà incontrate. Apre poi la questione dichiarando che “solo attraverso una gestione attenta e consapevole delle nostre aree verdi potremo garantire che Cervia continui a essere, anche per le generazioni future, una città accogliente, sicura e ricca di bellezza”.