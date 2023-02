Oriani, maxi-intervento da quasi due milioni

Grandi manovre nelle scuole del territorio faentino, ma anche in quelle del Lughese e di Ravenna. Il nuovo pacchetto di interventi regionali finanziati con risorse del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) prevede operazioni di messa in sicurezza dal punto di vista antisismico in sette scuole, di cui due a Faenza, una a Casola Valsenio, una a Castel Bolognese, due nella Bassa Romagna e una a Ravenna, per un totale di sette milioni e 200mila euro.

"Ciascun intervento – spiegano dalla Provincia – prevede una quota di eventuale cofinanziamento a cura degli enti locali: si tratta di porzioni riservate per possibili rivalutazioni dei costi necessari per implementare le operazioni".

L’intervento più ingente è quello riguardante l’istituto tecnico Oriani di Faenza, a indirizzo commerciale e per geometri, dove le operazioni di adeguamento antisismico prevedono un importo di un milione e ottocentomila euro, i quali potrebbero non bastare, dal momento che è prevista una quota di cofinanziamento a cura degli enti locali – in particolare della Provincia – pari a 480mila euro, per un costo totale di due milioni e trecentomila euro. Altrettanto mastodontico è l’intervento nell’‘ala Callegari’ dell’istituto Montanari di Ravenna, dove le operazioni di adeguamento sismico presentano un conto di un milione e 490mila euro, aperto a una quota di cofinanziamento da 510mila euro.

Il cronoprogramma dei vari cantieri non prevede tentennamenti: l’aggiudicazione dei lavori dovrà avere luogo entro il prossimo 15 settembre, l’apertura dei cantieri non potrà prendere il via più tardi del 30 novembre, e la chiusura dei lavori è prevista entro il 31 dicembre 2025. Da ultimo, il collaudo dovrà essere ultimato non oltre il 31 marzo 2026. Sono previsti interventi importanti anche nelle primarie e nelle secondarie, come a Casola Valsenio, dove per l’adeguamento e il miglioramento sismico verranno messi in campo 540mila euro, con una quota di cofinanziamento pari a 60mila euro. Alle scuole primarie Pirazzini, in centro storico a Faenza, sono previste operazioni di adeguamento sismico per 360mila euro, che potrebbero arrotondarsi a 400mila euro a fronte dell’eventuale quota di cofinanziamento da 40mila euro.

I medesimi importi e la stessa destinazione all’adeguamento sismico per la scuola elementare di San Bernardino, a Lugo: anche qui la porzione finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è pari a 360mila euro, con una quota di cofinanziamento di 40mila.

Rimanendo nella Bassa Romagna, la scuola materna Gaiani di Bagnacavallo sarà oggetto di rifacimenti, anche qui sotto il profilo del miglioramento sismico, per 540mila euro, passibili di diventare 600mila nel caso si opti per il cofinanziamento da 60mila euro.

Sotto i ferri finirà pure la scuola dell’infanzia ‘Camerini-Tassinari’ di Castel Bolognese, dove sono previsti interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Si tratta dell’unico investimento dalla natura non antisismica, di un importo pari a 218mila euro, con una quota di cofinanziamento che in questo caso viaggia sui 750mila euro, per un costo totale di 970mila euro: questo per via dello scorrimento delle graduatorie degli interventi candidati.

Filippo Donati