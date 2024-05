‘Oriani’, studenti insieme allo Ior

Nel mese dedicato alla prevenzione del melanoma, il liceo scientifico ‘Oriani’ ha attivato un progetto pilota nazionale in collaborazione con la sede di Ravenna del Skin Cancer Unit IRST e l’Istituto Oncologico Romagnolo. Nell’ambito del corso di Biologia con curvatura Biomedica, presente ormai da 7 anni nel Liceo e coordinato dalla prof.ssa Daniela De Zerbi, è stata implementata l’attività di teledidattica e inserita la Peer Education, così come presentato al Convegno tenutosi Sabato 18 maggio dal titolo “Alleanza per la Salute: dalle scuole alle spiagge”, promosso dallo IOR. Durante l’anno scolastico 2023/24 i 30 studenti del primo anno del percorso biomedico hanno svolto approfondimenti teorici e pratici di educazione alla salute nella prevenzione del melanoma, mediante l’originale piattaforma multimediale “Il Sole per amico for Young”, promossa dall’Intergruppo Melanoma Italiano in collaborazione con il Ministero della Istruzione e del Merito. Il progetto di teledidattica nelle scuole è stato sviluppato dal Prof. Ignazio Stanganelli, Direttore della Scuola di Dermatologia dell’Università di Parma e responsabile della Skin Cancer Unit IRST, che ha tenuto le docenze, per conto dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ravenna e curato il programma teorico-pratico di dermatologia del percorso biomedico del Liceo Oriani.