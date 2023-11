Orientamento per gli studenti Sabato 25 novembre, il Comune di Russi organizza una giornata di orientamento per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 'Baccarini' e le loro famiglie. Gli esperti spiegheranno i percorsi formativi possibili e le professioni più richieste. Un'occasione per aiutare i ragazzi a prendere una decisione consapevole.