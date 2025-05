’Orientare’, i suoni dal mondo. Oggi sul palco Praed e Kuunatic

Si intitola ’Orientare’ il festival in programma oggi e sabato al Clan Destino, in viale Alfredo Baccarini, 21 (Faenza). Oggi dalle 21.30 prevista l’esibizione del duo Praed (LB + CH) (foto), da Beirut, progetto che continua ad evolvere da 17 anni, ampliandosi anche ad una full Orchestra di 12 elementi, con Maurice Leuca, Sam Shalabi...esibendosi in tutto il pianeta. Paed Conca (che frequenta il palchetto faentino da 30 anni), bassista e clarinettista svizzero dalla scena di improvvisazione naturalizzato a Beirut, e Raed Yassin proveniente dall’esotismo della cultura popolare araba che suona elettroniche, voce, ed é anche animatore di cerimonie, fondono le loro origini nella tradizione della musica da party e articolate composizioni contemporanee, dando forma ad un irresistibile groove ipnotico, tribale e veramente unico.

A seguire i Kuunatic, trio di ragazze dal Giappone su “Glitterbeat”. Esteticamente si propongono come sacerdotesse aliene che sperimentano nuove mitologie rock, bizzarre storie di nuovi mondi ispirati, fra progressive, tribalismi, psichedelia.

Sabato, sempre dalle 21.30, toccherà ai Brandamaria (Palermo), cioè Maria Violenza (chitarra, voce) assieme ad Irtumbranda (viola); suonano le canzoni della tradizione siciliana. A seguire gli svizzeri Hyperculte: Simone Aubert, (Massicot, Tout Bleu) batteria e voce e Vincent Bartholet. Propongono un mix di ritmi da club, rigurgiti post punk, nervose ed illuminanti linee melodiche, testi a più voci in francese, spagnolo, latino, inglese orientati alla critica intelligente sul capitalismo ed i danni dell’umanità, ma proiettati verso un futuro di nuove soluzioni e nuova possibile vita.