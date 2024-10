Orienteering tra le strade del centro. Iniziativa adatta a grandi e piccini

Una sorta di ’caccia al tesoro’ in città, percorrendo le strade una tappa alla volta, con carta topografica (appositamente redatta per l’iniziativa) e bussola alla mano. Domani alle 9 ci sarà la tradizionale gara di orienteering organizzata dalla commissione di Alpinismo giovanile del Cai di Ravenna, nell’ambito del 36esimo ’Meeting della montagna’. L’evento è organizzato in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna e partenza e arrivo sono fissati al planetario dei Giardini pubblici.

L’iniziativa è adatta a tutti, impostata in modo da permettere anche ai neofiti di partecipare, ed è aperta ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni e agli adulti. Il programma della prima parte della mattinata prevede la presentazione della gara e una breve lezione di cartografia e orientamento. I partecipanti saranno suddivisi in due categorie per fasce d’età, juniores e seniores.

La gara avrà come campo d’azione tutto il centro storico cittadino e si diramerà lungo due percorsi (juniores più breve, 9 controlli, e seniores più lungo, 12 controlli). L’obiettivo è completare il percorso assegnato nel minor tempo possibile.