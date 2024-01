Originale gara di tiro alla scopa per l’Epifania

Nella sede del Tiro a segno di via Trieste, si è svolta la gara della Befana. Il 6 gennaio i partecipanti si sono affrontati per colpire e spezzare il manico della scopa. La gara era divisa tra tiratori con armi ad avancarica e con quelle moderne a retrocarica. Nella prima categoria ha ottenuto il primo posto Ivo Angelini, seguito da Giuliano Sacrato, terzo Daniele Filipponi. Per quanto riguarda le pistole a retrocarica, primo classificato è risultato Maurizio Cortesi, davanti a Marco Mingozzi e Claudio Calderoni. Da oggi

il poligono riaprirà ufficialmente i battenti agli atleti e appassionati dopo le ferie natalizie.