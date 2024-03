Orizzonti di gloria. Cervia sogna la serie A1

Adesso è lecito sognare. La Cervia Ginnastica e Sport è arrivata quinto nella seconda tappa del campionato italiano a squadre di serie A2 disputatosi sabato scorso a Forlì, ma ha mantenuto il secondo posto nella classifica generale. Un piazzamento che varrebbe la promozione in A1 se sarà confermato dopo la terza tappa in programma il 16 marzo ad Ancona. Un arrivo invece dal terzo al quinto posto, aprirebbe le porte dello spareggio a tre del 6 aprile a Torino dove in palio ci sarà un posto nella massima serie. Le cervesi hanno ottenuto 111.350 punti e per 0.15 decimi non sono arrivate terze, punteggio che conferma la loro ottima prestazione. In pedana sono scese Caterina Maltoni (27.650 punti nel cerchio, Allegra Jakic (27.000 nella palla), Margherita Fucci (30.50 nelle clavette e miglior punteggio di giornata) e Giulia Capaci (25.750 nel nastro).

In classifica generale, dove vengono conteggiati i punti speciali (ne vengono assegnati punti 30 al primo, 27 al secondo e poi due in meno fino al dodicesimo), primeggia la Terranuova con 60 punti e già certa della promozione poi c’è Cervia con 48 e l’Opera Roma con 42. Le cervesi dovranno quindi gestire i 6 punti di vantaggio per la promozione diretta, mentre i 12 sulla sesta, sono un’ottima ipoteca che le porterà a disputare gli spareggi nella peggiore delle ipotesi.

"Siamo molto contente della nostra prestazione – afferma Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko – perché siamo arrivate ad un passo dal terzo posto senza aver schierato la straniera (l’ucraina Polina Horodnycha; ndr), mentre invece le nostre avversarie l’avevano. Maltoni, Jakic e Capaci hanno disputato un buon esercizio e Fucci è stata la migliore nelle clavette. Sabato sarà al suo primo raduno bilaterale con la nazionale Juniores e ci saranno anche Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli. Sarà una grande emozione per lei e per noi insegnanti che l’abbiamo vista raggiungere un simile risultato".

Anche se la classifica è stupenda, ma nessuno in casa cervese vuole perdere l’attenzione in vista della prova di Desio. "Abbiamo due settimane per prepararci al meglio a questo appuntamento e dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Non pensiamo alla promozione o agli spareggi, ma soltanto a migliore noi stessi in ogni gara, che è da sempre il nostro obiettivo". In serie A1 la Ginnastica Fabriano di Milena Baldassarri (che ha ottenuto 33,450 punti nel cerchio) e di Sofia Raffaeli ha vinto anche la seconda prova ottenendo 132,100 davanti a Desio (127.150) e all’Udinese (125,850). Queste le prime tre posizioni della classifica generale: 1) Fabriano con 60 punti; 2) Udinese con 50 punti; 3) Viareggio con 50 punti.

