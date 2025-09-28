Oro, diamante e ferro. Festa di nozze al Mic

Un pomeriggio di emozioni, ricordi e musica per chi ha detto sì più di mezzo secolo fa. Sabato 27 settembre, nella cornice del Museo Internazionale delle Ceramiche, si è tenuta l’11esima edizione della cerimonia delle nozze d’oro, di diamante e di ferro, iniziativa organizzata dal Comune di Faenza. Un appuntamento ormai entrato nella tradizione cittadina, nato per celebrare le unioni che hanno attraversato il tempo, tra sacrifici, dedizione e sorrisi condivisi. All’edizione di quest’anno erano attese 290 coppie – tra matrimoni celebrati nel 1975, 1965 e 1955 – ma in 115 si sono presentate per ricevere l’attestato e vivere un momento di festa insieme. Tra loro, 86 festeggiavano i 50 anni di matrimonio, 29 i 60 anni. L’invito era per le 16, ma già dalle 15.30 le prime coppie erano in fila in viale Baccarini. Dopo la registrazione, ciascuna coppia è stata accolta con un piccolo omaggio floreale e confetti, prima di essere ricevuta dal sindaco Massimo Isola, che ha salutato personalmente ogni coppia, posando per una foto ricordo e scambiando qualche battuta. "Il tempo è volato, è stato un attimo e ci siamo ritrovati qui", raccontano Giancarlo Berdondini e Ivana Iori, che celebrano cinquant’anni di vita coniugale.

Nel suo discorso, il sindaco ha ricordato i decenni ’75, ’65 e ’55, sottolineando quanto il matrimonio resti "una promessa di cura reciproca e costruzione di futuro". Tra le storie anche quella di Maria Tura (92 anni) ed Elio Pelliconi (95), i primi in fila per accedere al Mic, sposati da 60 anni: "Il nostro segreto? Aiutarsi ogni giorno e passare le serate al circolo bocciofilo, a giocare a carte". Tra un brano della Big Band dell’orchestra della scuola Sarti e le note allegre degli "Alluvionati del Liscio" in formazione completa, arriva anche la voce di Anna Baldassarri, una vita da bracciante, accanto al marito Gian Maria Ricci, ex infermiere all’ospedale di Faenza: "Il segreto? La pazienza. Sempre". Per chi non ha potuto partecipare, sarà possibile ritirare l’attestato nei prossimi giorni presso la segreteria del sindaco. "Una giornata di festa, semplice ma sincera, per celebrare l’amore vero, quello che non si misura in anni ma in mani che si stringono, ancora", ha concluso Isola.