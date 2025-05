Orrore nella casa che la ospita. Drogata e costretta a prostituirsi dal fidanzato e dal cognato

Una giovane sarebbe stata costretta a prostituirsi in casa dal fidanzato e dal fratello di quest’ultimo, dopo essere stata indotta ad assumere sostanze stupefacenti contro la sua volontà. Per questo reato di induzione alla prostituzione aggravata dall’uso di minaccia sono indagati i due fratelli. Tutti e tre i conviventi – l’ex fidanzato, il fratello e la madre di quest’ultimi – sono invece indagati per maltrattamenti in famiglia. La vicenda è emersa a Ravenna e vede ora i tre in udienza preliminare davanti al Gup Janos Barlotti.

Gli accusati sono l’ex fidanzato, un ventisettenne difeso dall’avvocato Ivano Guadagnini, il fratello coetaneo assistito dall’avvocato Andrea Strocchi e la loro madre, rappresentata dall’avvocato Simonetta Morgagni.

Secondo la denuncia della giovane, presentata alla questura di Ravenna nel novembre 2023, la convivenza con i due fratelli e la madre si sarebbe trasformata in un incubo. La ragazza ha raccontato di essere stata sottoposta a un controllo costante, venendole impedito di parlare al telefono con amici e parenti e di uscire di casa. In alcune circostanze, sempre secondo il suo racconto, sarebbe stata aggredita verbalmente con minacce e le sarebbe stata richiesta parte dei suoi introiti lavorativi.

La giovane ha inoltre riferito di essere stata privata della libertà di parlare con i suoi cari che vivevano altrove e con le amiche, e di non poter uscire di casa, se non di nascosto quando i due fratelli svolgevano il turno di lavoro serale. In altre circostanze, il fidanzato le faceva continue videochiamate, le controllava il telefono e la costringeva a ritrarsi in fotografie in compagnia delle persone con cui si trovava.

Per quanto riguarda l’accusa più grave, quella di induzione alla prostituzione aggravata dall’uso di minaccia, questa riguarda il fidanzato e il fratello. Stando alla denuncia, i due avrebbero minacciato la giovane dicendole "se non lo fai non esci viva".

Prima di costringerla a prostituirsi in casa con uomini a lei sconosciuti, dai quali ricevevano compensi, le avrebbero somministrato sostanze stupefacenti diluite nell’acqua facendogliele bere. Per ora, i due fratelli non hanno espresso l’intenzione di accedere a riti alternativi.

La vittima, nel frattempo raggiunta dai familiari, si è costituita parte civile con la tutela dell’avvocato Valentina Bartolini. L’udienza preliminare davanti al Gup Barlotti è stata rinviata a metà luglio per consentire una nuova notifica del decreto di rinvio a giudizio alla madre dei due fratelli, che non avrebbe ricevuto la precedente notifica.