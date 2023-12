"Ortazzo e Ortazzino diventi una riserva naturale dello Stato"

Non si ferma l’impegno delle associazioni per la tutela del comprensorio Ortazzo-Ortazzino a

Ravenna. Dopo aver richiesto parere ad Ispra, che ha confermato la necessità di una tutela rigorosa e le preoccupazioni per i possibili mutamenti all’area naturale che da 50 anni ha potuto evolvere indisturbata dopo la sventata cementificazione che l’avrebbe stravolta per sempre, si registra il positivo passaggio in Consiglio Comunale del 12 dicembre. All’unanimità dei votanti, su proposta del gruppo consiliare Lista Per Ravenna ed emendamenti della maggioranza, è stata richiesta al Parco del Delta del Po ed alla Regione la riclassificazione dell’area “C” a minor tutela, in area “B”. In accordo con quanto espresso da Ispra, una folta rappresentanza di associazioni, ha inviato al Ministero dell’Ambiente , in conoscenza il Comando generale del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - gestore delle Riserve Naturali italiane e co-gestore dell’area Ortazzo-Ortazzino - la richiesta di istituzione di una Riserva Naturale dello Stato.