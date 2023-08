Ortazzo e Ortazzino La Giugno srl passerà la mano "Progetti naturalistici"

di Carlo Raggi

È programmato un ulteriore passaggio delle quote di maggioranza della Cpi Real Estate Italy, la società proprietaria dei 480 ettari dell’Ortazzo e Ortazzino che dal giugno scorso è posseduta all’82 per cento dalla società Giugno srl con sede in via Margutta 54 a Roma. "Entro breve tempo, massimo qualche mese, la Giugno srl dovrebbe passare la mano ad altra società i cui progetti per il futuro dell’area non sono certo di carattere edificatorio, ma di naturalistico, ambientale". E’ quanto si afferma al quartier generale del Gruppo Immobiliare Cpi che fino a giugno deteneva la maggioranza assoluta delle azioni della Real Estate, lasciando intendere che il passaggio attuale è solo temporaneo e che la futura proprietà punterà sugli aspetti ambientali di quei 480 ettari di terreni, chiari e pineta. Di più non si riesce a sapere, ma sembra di capire che l’intenzione sia quella di uno ‘sfruttamento’ turistico leggero dell’area che peraltro è uno dei territori naturalistici più pregiati a livello europeo, uno dei primi, negli anni Settanta, ad essere tutelato dalla convenzione di Ramsar.

Territorio che, essendo di proprietà privata, attualmente non è visitabile. All’interno, peraltro, vi sono alcune antiche costruzioni che, nell’ottica dei piani futuri, potrebbero essere ipotizzati come aree di sosta per i visitatori. In questo contesto, ciò che sorprende è che ci siano passaggi di proprietà e soprattutto progetti per una futura gestione dell’area ‘super tutelata’, senza alcun contatto con l’Amministrazione Comunale non fosse altro che per comprendere preventivamente cosa in concreto sia possibile fare. "Dopo i contatti intercorsi nel 2018 e 2019 con il liquidatore della Immobiliare Lido di Classe finalizzati alla acquisizione dell’area da parte del Comune – afferma il sindaco de Pascale – né io né gli assessori competenti siamo più stati contattati da alcun rappresentante della proprietà".

Per cercare di capire meglio come si stia attualmente evolvendo l’assetto societario della proprietà dell’Ortazzo e Ortazzino, niente di meglio che ricorrere alle visure camerali. Partiamo allora dalla Giugno srl (capitale sociale 50mila euro, amministratore un commercialista): la società, che ha per oggetto sociale l’attività immobiliare in generale, è stata costituita il 22 giugno scorso e il primo atto è stata l’acquisizione della maggioranza delle azioni della Real Estate. La maggioranza azionaria (82 per cento) della Giugno srl è detenuta dalla società Fitz Roy srl; il restante 18 per cento è della Cpi Pg Management sarl con sede in Lussemburgo, ovvero la società che prima deteneva l’intero pacchetto della Real Estate. La Management sarl appartiene al gruppo immobiliare Cpi, di valenza europea e di cui è proprietario Radovan Vitek, fra le persone più ricche della Repubblica Ceca.

Vediamo la Fitz Roy srl (capitale sociale 10mila euro). Anch’essa ha sede in via Margutta 54 e l’amministratore è lo stesso della Giugno. E’ stata costituita nel novembre 2019 e l sua attività si esplica nel campo della consulenza e progettazione immobiliare. La maggioranza azionaria di questa società, come in un contesto di scatole cinesi, rimanda alla Stirling Bridge srl. Ecco allora la Stirling Bridge srl con sede a Roma in via Tevere 48, un elegante palazzo del quartiere Quarto Salario alle spalle di villa Borghese, nello stesso ufficio in cui hanno sede la Real Estate e la precedente proprietaria, la Immobiliare Lido di Classe che fu dell’imprenditore romano Sandro Parnasi e poi del figlio Luca (rimasto coinvolto anni fa nell’inchiesta giudiziaria sul nuovo stadio della Roma: il processo è in corso). La Stirling è nata nel 2019, ha un capitale di 10mila euro, è attiva sul fronte della consulenza e progettazione immobiliare, ne è amministratore unico un noto commercialista romano che ha l’ufficio in via Margutta 54.

La società è detenuta al 90 per cento dalla Match Ball Partecipazioni srl e al 10 per cento dalla Polma 1 sa con sede in Lussemburgo, ovvero una società del Gruppo europeo Cpi. Da tener presente che per la Stirling è in corso di registrazione alla Camera di Commercio di Roma di un atto di variazione di quote azionarie. Resta da vedere la Match Ball, capitale sociale 10mila euro, sede in via Margutta 54, costituita nel gennaio di due anni fa e avente oggetto sociale l’assunzione di partecipazioni in società private. Ne è amministratore un commercialista ed è detenuta da due persone fisiche: al 90 per cento dal commercialista che amministra la Stirling e per il 10 per cento da un altro commercialista. Insomma un dedalo di società (affatto eccezionale su certi fronti economici-finanziari), tutte in qualche modo collegate col Gruppo Cpi. Questa compagine entrò in contatto con i creditori del gruppo Parnasi (che deteneva la Immobiliare Classe) nel 2020, allorché la situazione finanziaria del colosso immobiliare romano stava crollando a seguito dell’inchiesta sul nuovo stadio, col fine di rilevarne alcune società.