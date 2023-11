Ortazzo e Ortazzino. Parco, c’è la prelazione sulle aree protette. E un po’ di Boscoforte

L’ente Parco del Delta ha formalizzato, per bocca della presidente Aida Morelli, l’intenzione di procedere con l’esercizio del diritto di prelazione per le aree A e B di Ortazzo e Ortazzino grazie ai fondi messi a disposizione da Regione, Comune di Ravenna e dall’Ente parco medesimo. Un’operazione da 437mila euro che permetterà così al Parco di poter esercitare il diritto di prelazione sulle aree A e B, di cui 255mila euro già stanziati dalla Regione, 95mila dal Comune di Ravenna e 87mila dall’ente Parco. Le aree A e B rientrano tra quelle che la legge Quadro sulle Aree Protette consente di riscattare, mentre per quanto riguarda la restante area C, che non può per legge essere oggetto di prelazione, esistono vincoli stretti che non permettono interventi di nessun genere, anche se questa rimarrà, al momento, di proprietà privata. Sviluppata su una superficie di quasi 500 ettari, che coinvolge anche una parte della pineta di Lido di Classe, rappresenta una delle più belle e più selvagge aree del Delta del Po.

Suddivisa in tre zone denominate con la classificazione A, B e C, sottoposte a vari gradi di tutela, è stata soggetta a un tentativo di lottizzazione tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70, poi bloccato dalla magistratura. L’area è stata a lungo oggetto di tentativi di acquisto da parte degli enti locali, senza tuttavia che vi fosse disponibilità da parte della società privata proprietaria. A marzo 2023 ne è stata effettuata la compravendita da privato a privato, nonostante l’ente Parco vantasse diritto di prelazione, procedura che consente all’Ente gestore del Parco di richiedere il riscatto di esercizio di tale diritto entro un anno dalla data di compravendita, quindi febbraio 2024. "Dalla nostra, come ente Parco – ha spiegato l’assessore a verde pubblico e patrimonio del Comune di Ravenna Igor Gallonetto – abbiamo ragioni granitiche visto che non siamo stati messi nella condizione di esercitare il diritto di prelazione rispetto alla vendita avvenuta il 1° marzo 2023 e quindi aveva un anno per esercitare un diritto che scadeva il 1° marzo 2024".

Sempre ieri in Regione, gli assessori Barbara Lori, Programmazione territoriale e parchi, e Paolo Calvano, Bilancio e patrimonio, hanno annunciato che una quota di 28 ettari della penisola di Boscoforte di proprietà privata (una lingua di terra vicinissima a Sant’Alberto ma in Comune di Argenta) è stata acquisita in concessione d’uso dall’ente del Parco del Delta, che la renderà fruibile quotidianamente a partire dal 2024 ai visitatori. Un’operazione frutto di un accordo sottoscritto tra la proprietà privata della penisola, la Regione, l’Ente che gestisce il Parco, che consentirà all’Ente stesso di disporre dell’area, negli ultimi dieci anni accessibile solo per un breve periodo dell’anno e unicamente nei fine settimana, fino al 2042, per 365 giorni all’anno. La Regione, inoltre, metterà a disposizione del Parco del Delta del Po 100mila euro all’anno per il mantenimento, la custodia e la valorizzazione di Boscoforte - zone in cui si dimezzeranno le tine di caccia fino a scomparire del tutto nei prossimi anni - e dell’intero sistema di visita delle Valli meridionali di Comacchio, da Bellocchio a Punta Canaletta.

Giorgio Costa