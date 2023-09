Ortazzo e Ortazzino Un gioiello da difendere Peccato che a volte diventi una discarica

di Carlo Raggi

Siamo all’interno del Parco del Delta del Po, all’incrocio fra via Bevanella e via delle Cave (rigorosamente a fondo sterrato), a poche centinaia di metri dal confine dell’area dell’Ortazzo e Ortazzino (di proprietà, fino al marzo scorso, della Immobiliare Lido di Classe, poi passata ad altra società), un’area che, a dirla con l’ex sindaco Vidmer Mercatali, "è unica del suo genere in Europa" Ma proprio qui, all’incrocio, il biglietto da visita che gli escursionisti in bici si trovano davanti non è dei più dignitosi: mucchi di detriti e sacchi ricolmi di immondizia, insomma una discarica accanto a tre cassonetti. Via delle Cave si chiama così perché a destra, verso Lido di Classe, nel secolo scorso erano coltivate cave comunali: oggi i due enormi bacini sono ricolmi di acqua chiarissima. Imboccando via delle Cave verso sinistra, superato il mucchio di immondizia, si arriva al ponte sul torrente Bevano; poco a monte c’è la confluenza del canale Bevanella (con tanto di chiusa), mentre superato un secondo ponte, sullo scolo Acquara, che fiancheggia il Bevano e cinquanta metri a valle ne diventa affluente, ecco aprirsi davanti agli occhi la valle dell’Ortazzo, gremita di volatili, prevalentemente anatidi, che, essendo l’ora del tramonto, si apprestano al riposo notturno dopo aver pasturato.

I raggi del sole inondano lo scenario di arancio e rosso fuoco, risaltano in controluce l’azzurro dell’acqua e il verde lussureggiante delle chiome dei pini verso est e delle tante varietà di erbe a ciuffi delle barene. L’Ortazzo è diviso a metà da via delle Cave che ai lati, per qualche decina di metri, ha terreni barenali che si restringono o ampliano a seconda del livello dell’acqua. Ne riparleremo a breve. Sulla sponda destra del Bevano la ciclopista (di qui partono cinque percorsi che alla fine raggiungono la basilica di Sant’Apollinare) porta all’idrovora che regola l’afflusso delle acque del canale Pergami alla confluenza nel Bevano. Qui attorno vi sono alcuni edifici trasformati nel centro visite del Parco ‘Cubo Magico Bevanella’. E’ anche un centro di ristoro e di mescita del vino, c’è gente ai rustici tavoli esterni e non ci sono zanzare. Qui c’è anche un rialzo da cui si può ammirare la grande distesa d’acqua dell’Ortazzo, alla sinistra del corso del Bevano che qui vira a nord-ovest, parallelo alla linea di costa per poi, in fondo, compiere varie anse e buttarsi in Adriatico con andamento a nord realizzato artificialmente nel 2003.

Alle spalle i terreni e la pineta ove scorrazzano daini, lupi e anche il gatto selvatico. Di qui, dal Cubo Magico, si può remare in canoa fino al mare: il Bevano. A farmi da guida è Claudio Miccoli, geologo, ex dirigente del Genio civile poi dirigente regionale responsabile dei lavori su demanio marittimo e fluviale, ex assessore ai lavori pubblici di Ravenna, un tecnico che l’Ortazzo e Ortazzino conosce a fondo avendoci lavorato in momenti diversi e avendo ripetutamente cercato, assieme a Massimiliano Costa quando ancora non era direttore del Parco, di risolvere i vari, gravi problemi ambientali. "Il valore naturalistico di questa area è enorme, ma non è sufficiente imporre un vincolo per legge e pensare che tutto si metta a posto. L’area umida dell’Ortazzo, che abbiamo davanti, in questo periodo è abbastanza piena di acqua. Lì l’acqua arriva o per pioggia o per immissione dal Bevano o dall’Acquara attraverso un sistema di chiaviche che fino a qualche tempo fa avevano però le botole spesso bloccate. Trent’anni fa andavo io di notte ad aprire le paratoie dell’Aquara contro il volere del nuovo custode. Qui se non c’è ricambio idrico il rischio botulino è immediato, come accadde appunto negli anni 90 quando ci fu una vasta moria di anatidi". E anche più tardi, nel 2005, quando si bloccò una paratia della chiusa della Bevanella". In quest’ultima occasione fu realizzato un by pass nell’argine dell’Acquara con tre condotte di notevole diametro che scongiurarono un altro disastro ambientale.

Non solo, il rischio è anche giudiziario: è cronaca di questi giorni lo sviluppo dell’indagine sulla moria di anatidi a causa del botulino nella Valle della Canna sviluppatosi nel 2019 per carenza di acqua: sono indagati per inquinamento ambientale colposo l’ex direttrice del Parco del Delta e un ex dirigente del Servizio tutela ambiente del Comune. Alla nostra destra, dirimpetto all’Ortazzo, ecco l’Ortazzino, terreno barenale che reca ancora i segni degli scavi di mezzo secolo fa per realizzare Porto Gaio nell’ambito del progetto di cementificazione portato avanti dall’Immobiliare Lido di Classe.

"Nel 1983, come Genio civile, intervenni qui per rifare l’argine del Bevano che era stato demolito all’avvio dei lavori, nel ‘75, e non era mai stato ripristinato e con l’alta marea e le burrasche il torrente tracimava e inondava la pineta". La foce ormai è vicina, qui il torrente fa una serie di evoluzioni, poi punta verso nord e arriva all’Adriatico. "La rettifica della foce risale al 2003, ne fui progettista e direttore dei lavori. Ho letto recentemente una nota del Fai che parla di ‘ingegneria ambientale che avrebbe modificato l’andamento della foce’. Mi preme dire che l’intervento fu necessario per evitare la continua erosione del sistema dunoso e per salvare la pineta retrostante più volte invasa dal mare. Presentammo sette diverse soluzioni e fu scelta quella che utilizzava pali in legno per le sponde. Da allora il Bevano non ha più cambiato rotta, in perfetto equilibrio fra dinamica fluviale e dinamica costiera. Insomma, un meraviglioso bene ambientale come questo va gestito in modo scientifico e continuativamente, non può mai essere lasciato a se stesso".