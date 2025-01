Ortazzo e Ortazzino. Venduta la zona C

Nelle more della definizione delle trattative con l’ente Delta Parco per fissare il prezzo di cessione dei 477 ettari delle due zone naturalistiche di massima tutela dell’Ortazzo e Ortazzino (zona A e zona B) la proprietà Miura Re spa ha provveduto a vendere i contigui terreni (prevalentemente a seminativo, ma in parte anche incolti) di 69,9 ettari, ricadenti nella zona C (di minor tutela). L’acquirente è Giorgio Valentini, un operatore turistico molto noto sul litorale cervese e non solo, dove co-gestisce un frequentatissimo agriturismo con annessa scuola di equitazione, peraltro contiguo con la zona C. Il rogito è stato firmato a fine dicembre, a Roma, davanti al notaio Mariangela Pasquini, e il prezzo convenuto è stato di 250mila euro.

Appena constatato il nuovo passaggio di proprietà, l’associazione Italia Nostra è intervenuta con una nota critica in cui, sottolineando l’inazione delle istituzioni pubbliche, ricorda come l’avviata procedura per la riclassificazione della zona C in zona B sia ancora ferma in Regione da quasi un anno. Peraltro nel novembre scorso (il 19) il consiglio comunale aveva votato all’unanimità un ordine del giorno finalizzato proprio ad accelerare la riclassificazione dell’area, ma nessuna risposta è nel frattempo intervenuta e intanto di lì a un mese (il 17 dicembre) è avvenuta la vendita. Un atto fra privati, questo, che, peraltro, è bene chiarirlo subito, non sembra poter incidere sulla futura (gli ambientalisti si augurano sia imminente) decisione di rendere ancor più stringente la tutela ambientale dell’area con il passaggio da C a B. Val la pena evidenziare ancora come quella riclassificazione fosse stata chiesta dai Verdi regionali e dagli ambientalisti ancora a metà del 2023.

Come evidenzia nel rogito la parte venditrice (la Miura Re, già Cpi Real Estate Italy spa), i quasi 70 ettari di zona C non sono assoggettati al diritto di prelazione e su quel terreno lo stesso Parco del Delta non ha esercitato il (preteso) diritto di riscatto, procedura notificata invece a Miura Re per le aree A e B e per un valore di 437mila euro. Come si sa, tale asserito diritto è stato contestato dalla proprietà e così un anno fa il Parco si è rivolto al tribunale di Ravenna per veder riconosciuta la legittimità della pretesa.

Le prime due udienze sono state interlocutorie in quanto è stata avviata una trattativa fra le parti per la definizione del prezzo: va da sé che a Miura Re spa quella somma di 437mila euro va un po’ stretta posto che per le tre aree A, B e C la società Cpi Real Estate Italy nel 2023 aveva stipulato un compromesso di vendita per una somma superiore al milione di euro con la ferrarese Gobbino srl, compromesso poi annullato, con grave danno da lucro cessante, per l’azione giudiziaria del Parco. Come si diceva l’acquirente, Giorgio Valentini (come risulta dal rogito ha agito in proprio e non in nome di società), è operatore molto conosciuto in riviera e il suo agriturismo è molto frequentato e dalla primavera all’autunno inoltrato nell’area è facile incontrare in spiaggia e in pineta amanti delle passeggiate a cavallo.

