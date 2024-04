Ortazzo, il futuro dell’area naturalistica di Ravenna sarà deciso in tribunale

Ravenna, 7 aprile 2024 – Quello che era un labile approccio a una trattativa per cercare di sbrogliare la matassa dell’Ortazzo-Ortazzino, al momento pare essere evaporato: i canali di contatto fra la proprietà dei 480 ettari di area naturalistica (una controllata da Giugno srl, società di cui la Cpi Real Estate è socia di minoranza) e l’Ente Parco si sono infatti chiusi già da alcune settimane. Insomma, i tre enti istituzionali a vario titolo interessati, ovvero Ente Parco, Regione e Comune hanno detto ‘no’ a qualsiasi dialogo compromissorio e si sono attestati nella trincea della iniziativa avviata a novembre 2023, ovvero la notifica alla proprietà dell’esercizio del diritto di riscatto delle sole due zone A e B per un valore di 437mila euro. Iniziativa formalmente stoppata a gennaio dalla holding Giugno srl con la motivazione che una tale richiesta è fuori da ogni fondamento di diritto "in quanto – si afferma – da parte della originaria proprietà, la Immobiliare Lido di Classe, sono state rispettate tutte le procedure previste dalla legge per la notifica all’Ente Parco dell’intenzione a vendere, così da mettere in condizione lo stesso Ente di esercitare all’epoca il diritto di prelazione".

Come è noto, la prelazione non fu esercitata perché, giustificazione originaria dell’Ente Parco, nessuno intervenne a finanziare l’acquisto. Una situazione di stallo, quella attuale, che inevitabilmente arreca danni alla proprietà che a settembre aveva firmato un compromesso con la società agricola ferrarese Gobbino srl, del gruppo ferrarese Mazzoni, per la vendita (per un milione e 60mila euro) dell’intera area Ortazzo-Ortazzino, comprensiva delle zone A, B e C (quest’ultima sottoposta a tutela più debole rispetto alle altre due, ma per la quale è escluso ogni genere di mire immobiliari, anche solo di un muro); compromesso che non può convertirsi nel reale passaggio di proprietà proprio per il contenzioso con l’Ente Parco. "Un danno che inevitabilmente dovrà essere risarcito in sede di giudizio civile" ribadiscono fonti della proprietà. Giudizio civile che, a fronte dello stallo, inevitabilmente si profila all’orizzonte, come già più volte abbiamo scritto.

Le strade per uscire da questa impasse infatti sono solo tre: 1) Ente Parco, Comune e Regione lasciano perdere l’azione di riscatto e l’area naturalistica, con tutte le attuali, assolute e immodificabili salvaguardie, resta di proprietà privata; 2) la trattativa privata riprende, magari dopo le elezioni, ma c’è da tener presente che più passa il tempo, più il danno per la proprietà cresce; 3) l’Ente Parco ricorre in tribunale per veder riconosciuta la sussistenza delle ragioni giuridiche della pretesa del riscatto (sussistenza fatta propria nel parere di due legali bolognesi interpellati da Ente e Regione). Una procedura, quella giudiziaria, che a fronte dei tempi dei processi civili, si svilupperà in diversi anni.

Sulla totale chiusura di quelli che sembravano canali di trattativa per giungere a un accordo su una congrua somma (ovviamente ben superiore ai 437mila euro, ma inferiore al milione di euro di cui al compromesso con la Gobbino srl) c’è chi fa notare che potrebbe non essere estraneo il clima politico elettorale sempre più incandescente: va da sé che giungere a una transazione su una somma superiore ai 437mila euro messi sul piatto (per le sole zone A e B) dopo aver lasciato decadere i tempi per l’esercizio della originaria prelazione (quando a fine 2022 Immobiliare Lido di Classe vendette a Cpi Real Estate al prezzo di 600mila euro, comprensivo anche della zona C), offrirebbe inevitabilmente il fianco a severe bordate delle opposizioni.